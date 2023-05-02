Создатель нейросети выступил против её использования

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ученый считает, что использование нейросети может привести к потере рабочих мест во многих отраслях и распространению ложных данных. Однако он замечает, что это было неизбежно.
Представители отрасли указывают на то, что разработка систем искусственного интеллекта может привести к прорыву в медицине, образовании и других сферах, аналогичный по значимости появлению веб-браузера.