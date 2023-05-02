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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Создатель нейросети выступил против её использования

2 мая 2023, 16:10
Джеффри Хинтон, британско-канадский ученый и создатель нейросети, используемой в программах искусственного интеллекта, покинул Google и выразил опасения по поводу данной технологии.

Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученый считает, что использование нейросети может привести к потере рабочих мест во многих отраслях и распространению ложных данных. Однако он замечает, что это было неизбежно.

Представители отрасли указывают на то, что разработка систем искусственного интеллекта может привести к прорыву в медицине, образовании и других сферах, аналогичный по значимости появлению веб-браузера.

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