Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Следственные органы СУ СК РФ по Ростовской области рассказали о ходе расследования дела о гибели 81-летней учительницы английского языка, которая по предварительной версии утонула в ливневых стоках 28 апреля.
К настоящему времени следователи восстановили обстоятельства трагедии, в том числе место падения ростовчанки к коллектор для сбора ливневых стоков. Специалисты заняты проведение судмедэкспертизы, а правоохранители уже опросили свидетелей гибели ростовчанки. Кроме того, в администрации Ростова ведутся работы по изъятию документации, содержащей данные о ливневой канализации и условиях ее эксплуатации.
Дончан призывают внимательнее относится к источникам информации о ходе расследования, поскольку достоверными данными об этом обладают только сотрудники СУ СК РФ региона.
Ранее власти Ростова рассказали, какую помощь пытались оказать семье утонувшей учительницы.