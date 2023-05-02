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Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова

2 мая 2023, 15:27
Фото: pxhere.com
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Следственный комитет Ростовской области рассказал о ходе расследования дела 81-летней учительницы из Ростова, ставшей жертвой ливня 28 апреля, подробностями поделилась пресс-служба ведомства.

Следственные органы СУ СК РФ по Ростовской области рассказали о ходе расследования дела о гибели 81-летней учительницы английского языка, которая по предварительной версии утонула в ливневых стоках 28 апреля.

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К настоящему времени следователи восстановили обстоятельства трагедии, в том числе место падения ростовчанки к коллектор для сбора ливневых стоков. Специалисты заняты проведение судмедэкспертизы, а правоохранители уже опросили свидетелей гибели ростовчанки. Кроме того, в администрации Ростова ведутся работы по изъятию документации, содержащей данные о ливневой канализации и условиях ее эксплуатации.

Дончан призывают внимательнее относится к источникам информации о ходе расследования, поскольку достоверными данными об этом обладают только сотрудники СУ СК РФ региона.

Ранее власти Ростова рассказали, какую помощь пытались оказать семье утонувшей учительницы.

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