К настоящему времени следователи восстановили обстоятельства трагедии, в том числе место падения ростовчанки к коллектор для сбора ливневых стоков. Специалисты заняты проведение судмедэкспертизы, а правоохранители уже опросили свидетелей гибели ростовчанки. Кроме того, в администрации Ростова ведутся работы по изъятию документации, содержащей данные о ливневой канализации и условиях ее эксплуатации.