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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

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«Там редко в одежде бегают»: ростовчан рассмешил голый мужчина, гулявший в Берберовке

2 мая 2023, 10:56
Фото: ТГ канал rostovnovosti
«Там редко в одежде бегают»: ростовчан рассмешил голый мужчина, гулявший в Берберовке

Ростовчане шокированы мужчиной, разгуливающим голышом по Берберовке

Жители Ростова рассказали о голом мужчине на улице Пулковской, фото с ним они публикуют в соцсетях.

В микрорайоне Берберовка на улице Пулковской очевидцы заметили абсолютно голого мужчину. Он прогуливался рядом с автостоянкой. На фото видно, что единственное, что есть на теле у мужчины — черный браслет на ноге.

«Хорошо выходные прошли», «В психушке тоже выходной?» — пишут горожане в соцсетях.

Многие обратили внимание на браслет мужчины, напоминающий электронное устройство для отслеживания заключенных под домашний арест: «Судя по браслету, нехорошие новости его ждут».

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Также некоторые пишут, что для Берберовки столь неординарные события в порядке вещей: «Так это Берберовка. Там редко в одежде бегают».

Многие стали в шутку оправдывать мужчину: «И что? Весна пришла».

Ранее абсолютно голого мужчину морозной зимой видели жители Сельмаша. В таком виде горожанин вышел из дома, чтобы выбросить мусор.

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