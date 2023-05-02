Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В микрорайоне Берберовка на улице Пулковской очевидцы заметили абсолютно голого мужчину. Он прогуливался рядом с автостоянкой. На фото видно, что единственное, что есть на теле у мужчины — черный браслет на ноге.
«Хорошо выходные прошли», «В психушке тоже выходной?» — пишут горожане в соцсетях.
Многие обратили внимание на браслет мужчины, напоминающий электронное устройство для отслеживания заключенных под домашний арест: «Судя по браслету, нехорошие новости его ждут».
Также некоторые пишут, что для Берберовки столь неординарные события в порядке вещей: «Так это Берберовка. Там редко в одежде бегают».
Многие стали в шутку оправдывать мужчину: «И что? Весна пришла».
Ранее абсолютно голого мужчину морозной зимой видели жители Сельмаша. В таком виде горожанин вышел из дома, чтобы выбросить мусор.