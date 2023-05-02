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«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт

2 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова повысился проезд

Эксперт рассказал, как в автобусах Ростова несколько раз списывают деньги за проезд

В редакцию RostovGazeta обратился эксперт Алексей Лебедев. Он пожаловался на то, что стоимость проезда в общественном транспорте Ростова выросла в два-три раза из-за желания водителей получать оплату наличными.

Собеседник рассказывает, что не только сам регулярно сталкивается с переплатой стоимости за поездку в маршрутных автобусах Ростова, но и его знакомые часто жалуются на это. Схема переплаты за проезд в общественном транспорте, по словам спикера, проста.

Водитель сообщает о сбое валидатора, из-за которого якобы не прошла оплата картой проезда. Проверить это пассажир не может, а водитель предлагает оплатить повторно. Пассажир снова прикладывает к валидатору карту. Однако после «повторного сбоя», водитель автобуса требует оплатить проезд наличными деньгами.

«А уже позже, люди узнают— мало того, что дважды с карты оплатили одну поездку, так еще и наличные за проезд отдали водителю. Но уже поздно. Автобус ушел и никому требования за тройную оплату поездки не предъявишь», — отмечает Алексей Лебедев.

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Фото: rostov-gorod.ru

По его словам, ситуация доходит до абсурда.

«На моих глазах двух детей не впустили в автобус из-за того, что они не могли наличкой оплатить проезд. У них была только карта, а валидатор оплату картой не принимал. Вот и пришлось детям идти пешком», — говорит эксперт.

По его словам, регулярно это происходит на маршрутах автобусов № 61 и № 51. Очень часто — на маршруте № 164. Изредка на маршрутках № 6 и № 72.

«Последний раз я уже не стал оплачивать наличкой — надоело платить по тройному тарифу. Устроил скандал. И правильно сделал. Позже оказалось, что, как всегда, оплата за мой проезд успешно прошла с карты», — говорит Лебедев.

Собеседник подчеркивает, что собирается подавать заявление в Департамент транспорта Ростова, поскольку пострадавших ростовчан от переплат проезда, по его словам, очень много.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане не могут добраться на работу из-за нехватки автобусов  на маршрутах.  

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