Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Собеседник рассказывает, что не только сам регулярно сталкивается с переплатой стоимости за поездку в маршрутных автобусах Ростова, но и его знакомые часто жалуются на это. Схема переплаты за проезд в общественном транспорте, по словам спикера, проста.
Водитель сообщает о сбое валидатора, из-за которого якобы не прошла оплата картой проезда. Проверить это пассажир не может, а водитель предлагает оплатить повторно. Пассажир снова прикладывает к валидатору карту. Однако после «повторного сбоя», водитель автобуса требует оплатить проезд наличными деньгами.
«А уже позже, люди узнают— мало того, что дважды с карты оплатили одну поездку, так еще и наличные за проезд отдали водителю. Но уже поздно. Автобус ушел и никому требования за тройную оплату поездки не предъявишь», — отмечает Алексей Лебедев.
По его словам, ситуация доходит до абсурда.
«На моих глазах двух детей не впустили в автобус из-за того, что они не могли наличкой оплатить проезд. У них была только карта, а валидатор оплату картой не принимал. Вот и пришлось детям идти пешком», — говорит эксперт.
По его словам, регулярно это происходит на маршрутах автобусов № 61 и № 51. Очень часто — на маршруте № 164. Изредка на маршрутках № 6 и № 72.
«Последний раз я уже не стал оплачивать наличкой — надоело платить по тройному тарифу. Устроил скандал. И правильно сделал. Позже оказалось, что, как всегда, оплата за мой проезд успешно прошла с карты», — говорит Лебедев.
Собеседник подчеркивает, что собирается подавать заявление в Департамент транспорта Ростова, поскольку пострадавших ростовчан от переплат проезда, по его словам, очень много.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане не могут добраться на работу из-за нехватки автобусов на маршрутах.