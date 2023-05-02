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Центр Ростова несколько дней будут перекрывать из-за репетиций парада Победы

2 мая 2023, 12:27
Фото: rostov-gorod.ru
Центр Ростова несколько дней будут перекрывать из-за репетиций парада Победы

Центр Ростова на несколько дней перекроют для репетиций парада Победы со 2 мая

В Ростове на несколько дней будет ограничено движение и перекроют улицы в центре из-за проведения репетиций парада Победы, сообщили в городском департаменте транспорта

Так, со 2 по 4 мая и 7 мая на участках от 20-й Линии до Ворошиловского проспекта, а также на горизонтальных участках от Красноармейской - Шолохова до улиц Большая Садовая - Советская и площади Карла Маркса будет невозможен проезд с 15.00 до 01.00  мск. В течение всех четырех дней Театральная площадь, улицы Советская и Большая Садовая будут закрыты, а остальные участки будут недоступны только во время прохождения колонн с военными и техникой. При этом точное время проведения мероприятий не сообщается.

В параде в честь 9 Мая в Ростове примут участие машины разминирования УАЗ «Патриот»
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Власти Ростовской области не планируют отказываться от проведения военных парадов в Ростове и Новочеркасске на празднование 9 Мая, несмотря на отмену парадов Победы в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, салют также пока планируется. Однако традиционный концерт на Театральной площади в Ростове не состоится. 

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#Елена Янкевич#Ростов-на-Дону#Парад Победы в Ростове#Ограничения движения#Дороги в Ростове
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