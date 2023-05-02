Так, со 2 по 4 мая и 7 мая на участках от 20-й Линии до Ворошиловского проспекта, а также на горизонтальных участках от Красноармейской - Шолохова до улиц Большая Садовая - Советская и площади Карла Маркса будет невозможен проезд с 15.00 до 01.00 мск. В течение всех четырех дней Театральная площадь, улицы Советская и Большая Садовая будут закрыты, а остальные участки будут недоступны только во время прохождения колонн с военными и техникой. При этом точное время проведения мероприятий не сообщается.