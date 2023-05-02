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Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней

2 мая 2023, 14:24
Фото: rostov-gorod.ru
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней

Чиновники Ростова заявили, что будут регулярно перекрывать улицу Малиновского в ливни

Ростове-на-Дону при сильных дождях улицу Малиновского в Советском районе будут перекрывать техникой, сообщил первый заместитель главы города Юрий Овчинников во время пресс-брифинга 2 мая.

Овчинников отметил, что всего за несколько часов 28 апреля выпало 13 миллиметров осадков, в результате чего несколько улиц оказались затоплены, включая улицу Малиновского, движение по которой было ограничено.

Он сообщил, что при угрозе сильных осадков техника будет выезжать на эту улицу и дежурить там, чтобы предотвратить возможные происшествия. Чиновник подчеркнул, что это вынужденная мера, но без этого «машины просто утонут».

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Напомним, что 28 апреля было подтоплено несколько улиц Ростова-на-Дону из-за сильных ливней, в том числе улица Малиновского, движение по которой было ограничено. В ливневом коллекторе на улице Тульской было обнаружено тело женщины 1942 года рождения, причина смерти которой устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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