Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Овчинников отметил, что всего за несколько часов 28 апреля выпало 13 миллиметров осадков, в результате чего несколько улиц оказались затоплены, включая улицу Малиновского, движение по которой было ограничено.
Он сообщил, что при угрозе сильных осадков техника будет выезжать на эту улицу и дежурить там, чтобы предотвратить возможные происшествия. Чиновник подчеркнул, что это вынужденная мера, но без этого «машины просто утонут».
Напомним, что 28 апреля было подтоплено несколько улиц Ростова-на-Дону из-за сильных ливней, в том числе улица Малиновского, движение по которой было ограничено. В ливневом коллекторе на улице Тульской было обнаружено тело женщины 1942 года рождения, причина смерти которой устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».