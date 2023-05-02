В администрации Ростова изымают документы по ливневкам из-за гибели учительницы

Уже вечером следственное управление СК РФ по Ростовской области уточнило, что в настоящий момент следователи уже допросили свидетелей и ожидают заключения экспертизы по причинам гибели ростовчанки. Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что правоохранители заняты изъятием документов в мэрии Ростова.