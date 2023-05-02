В администрации Ростова изымают документы по ливневкам из-за гибели учительницы

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, днем 2 мая представители администрации Ростова заявили, что не уверены в том, что гибель пожилой учительницы английского в коллекторе связана с работой ливневок.
Уже вечером следственное управление СК РФ по Ростовской области уточнило, что в настоящий момент следователи уже допросили свидетелей и ожидают заключения экспертизы по причинам гибели ростовчанки. Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что правоохранители заняты изъятием документов в мэрии Ростова.
«В администрации города изымается необходимая документация по содержанию и эксплуатации ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод», — сказано в сообщении.