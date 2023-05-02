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В администрации Ростова изымают документы по ливневкам из-за гибели учительницы

2 мая 2023, 16:31
Фото: pavljenko / Собственная работа, CC BY-SA 4.0,
В администрации Ростова изымают документы по ливневкам из-за гибели учительницы
В мэрии Ростова в рамках расследования дела о гибели учительницы в коллекторе проводят изъятие документов о системе ливневой канализации, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, днем 2 мая представители администрации Ростова заявили, что не уверены в том, что гибель пожилой учительницы английского в коллекторе связана с работой ливневок.

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Уже вечером следственное управление СК РФ по Ростовской области уточнило, что в настоящий момент следователи уже допросили свидетелей и ожидают заключения экспертизы по причинам гибели ростовчанки. Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что правоохранители заняты изъятием документов в мэрии Ростова.

«В администрации города изымается необходимая документация по содержанию и эксплуатации ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод», — сказано в сообщении.

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