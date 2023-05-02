В России разработали технологию производства экранов с высокой экономией энергии

Используя перовскит, неорганический кристаллический материал, специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета, университета ИТМО и Алферовского университета разработали технологию производства экранов, которые имеют яркость более чем в три раза выше, чем у OLED-дисплеев, изготовленных из органических материалов, пишет газета “Известия”. Это позволяет экономить до 3 раз больше энергии, что значительно продлевает время работы устройства от одной зарядки. Ученые уже создали первый прототип экспериментального устройства, использующего перовскит и кремний в качестве основы.