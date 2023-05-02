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В Ростове дали старт основным работам по строительству Западной хорды в мае 2023 года

2 мая 2023, 13:16
Фото: donland.ru
В Ростове дали старт основным работам по строительству Западной хорды в мае 2023 года
В Ростове рабочие приступили к активной фазе строительства Западной хорды, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В Ростове объявили о начале активной фазы строительства Западной хорды, которая станет финальным участком в реализации проекта Ростовского транспортного кольца. Этот объект дорожной инфраструктуры свяжет собой 12 дорог различного значения и позволит вывести транзит за пределы Ростова и других городов Ростовской области.

«Реализация объекта позволит повысить транспортную доступность в донском мегаполисе, а также откроет перспективы для развития новых территорий, в том числе строительства производств и возведения жилья», — сообщил замглавы донского Минстроя и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

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Первым из этапов строительства станет соединение магистрали А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» с мостом через реку Дон в районе Западного обхода. 4,7 километра хорды свяжут А-280 с улицей Еременко в Ростове-на-Дону, здесь обещают построить новые эстакады с развязками и организацией четырехполосного движения.

Работы планируют закончить в 2024 году.

Ранее власти сказали, когда запустят движение по обходу Аксая.

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