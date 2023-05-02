В Ростове дали старт основным работам по строительству Западной хорды в мае 2023 года

В Ростове объявили о начале активной фазы строительства Западной хорды, которая станет финальным участком в реализации проекта Ростовского транспортного кольца. Этот объект дорожной инфраструктуры свяжет собой 12 дорог различного значения и позволит вывести транзит за пределы Ростова и других городов Ростовской области.