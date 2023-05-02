В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Ростове осудили секретаря военно-врачебной комиссии военкома Октябрьского и Ворошиловского районов. Согласно данным ведомства, весной 2021 года оперативники зафиксировали факты сбора взяток со студентов военного учебного центра «РГУПС», которые в дальнейшем усилиями посредников должны были попасть к секретарю ВВК Ирине Мищенко, чтобы последняя обеспечила учащимся положительные заключения медкомиссий без фактического прохождения осмотров студентами.
В отношении женщины возбудили дело о мелком взяточничестве, суд признал Мищенко виновной и приговорил к штрафу, размер которого ФСБ разглашать не стали.
Ранее стало известно, за что задержали сотрудника ДПС в центре Ростова.