В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии

В Ростове осудили секретаря военно-врачебной комиссии военкома Октябрьского и Ворошиловского районов. Согласно данным ведомства, весной 2021 года оперативники зафиксировали факты сбора взяток со студентов военного учебного центра «РГУПС», которые в дальнейшем усилиями посредников должны были попасть к секретарю ВВК Ирине Мищенко, чтобы последняя обеспечила учащимся положительные заключения медкомиссий без фактического прохождения осмотров студентами.