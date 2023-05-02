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В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии

2 мая 2023, 13:24
Фото: mvoku.mil.ru
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
В Ростове назначили штраф секретарю ВВК военного комиссариата Октябрьского и Ворошиловского районов, которая собирала студентов за успешное прохождение медкомиссий, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

В Ростове осудили секретаря военно-врачебной комиссии военкома Октябрьского и Ворошиловского районов. Согласно данным ведомства, весной 2021 года оперативники зафиксировали факты сбора взяток со студентов военного учебного центра «РГУПС», которые в дальнейшем усилиями посредников должны были попасть к секретарю ВВК Ирине Мищенко, чтобы последняя обеспечила учащимся положительные заключения медкомиссий без фактического прохождения осмотров студентами.

Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской области
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В отношении женщины возбудили дело о мелком взяточничестве, суд признал Мищенко виновной и приговорил к штрафу, размер которого ФСБ разглашать не стали.

Ранее стало известно, за что задержали сотрудника ДПС в центре Ростова.

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