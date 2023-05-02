В Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли

По версии следователей, в Пролетарском районе Ростовской области фигуранты дела с помощью подделки документов смогли присвоить себе более 300 гектаров земли сельхозугодий, заявив о праве собственности на участки. По решению суда за подозреваемыми зарегистрировали право собственности на землю, что нанесло муниципальному образованию ущерб в размере свыше 11 миллионов рублей.