В Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Зампрокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по делу 14 дончан, подозреваемых в мошенничестве.
По версии следователей, в Пролетарском районе Ростовской области фигуранты дела с помощью подделки документов смогли присвоить себе более 300 гектаров земли сельхозугодий, заявив о праве собственности на участки. По решению суда за подозреваемыми зарегистрировали право собственности на землю, что нанесло муниципальному образованию ущерб в размере свыше 11 миллионов рублей.
Сейчас дело о мошенничестве направили в суд на рассмотрение.
Ранее сотрудников полиции Ростова заподозрили в мошенничестве.