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В Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли

2 мая 2023, 18:11
Фото: pxhere.com
В Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли
В Ростовской области будут судить банду мошенников, обманом заполучивших более 300 гектаров земли, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Зампрокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по делу 14 дончан, подозреваемых в мошенничестве.

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По версии следователей, в Пролетарском районе Ростовской области фигуранты дела с помощью подделки документов смогли присвоить себе более 300 гектаров земли сельхозугодий, заявив о праве собственности на участки. По решению суда за подозреваемыми зарегистрировали право собственности на землю, что нанесло муниципальному образованию ущерб в размере свыше 11 миллионов рублей.

Сейчас дело о мошенничестве направили в суд на рассмотрение.

Ранее сотрудников полиции Ростова заподозрили в мошенничестве.

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