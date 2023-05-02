В Ростовской области госпитализировали мужчину, спасенного из сгоревшего дома

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:53
Во вторник, 2 мая, стало известно, что на днях в Куйбышевском районе Ростовской области в хуторе Крюково произошел пожар. Пожар площадью 50 квадратных квадратов охватил домовладение на улице Зеленой, здание полностью выгорело изнутри, и даже его кровля обрушилась.
Сообщается, что в огне пострадал 45-летний мужчина, который получил ожоги верхних дыхательных путей и отравился угарным газом. В настоящий момент местный житель находится на госпитализации.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Ростове пожар унес жизнь женщины средних лет.