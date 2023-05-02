rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Изображение материала

В Ростовской области госпитализировали мужчину, спасенного из сгоревшего дома

2 мая 2023, 15:50
Фото: pxhere.com
В Ростовской области госпитализировали мужчину, спасенного из сгоревшего дома
В Ростовской области в больницу доставили 45-летнего мужчину, получившего ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом во время пожара, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Во вторник, 2 мая, стало известно, что на днях в Куйбышевском районе Ростовской области в хуторе Крюково произошел пожар. Пожар площадью 50 квадратных квадратов охватил домовладение на улице Зеленой, здание полностью выгорело изнутри, и даже его кровля обрушилась.

В РЖД опровергли связь между началом пожара под Курганом и движением тепловоза
Узнать подробнее

Сообщается, что в огне пострадал 45-летний мужчина, который получил ожоги верхних дыхательных путей и отравился угарным газом. В настоящий момент местный житель находится на госпитализации.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Ростове пожар унес жизнь женщины средних лет.

Читайте также:
В Свердловской области задержали причастных к пожару в поселке СосьваВ Ростовской области в 2023 году при пожарах погибли 89 человекВ Каменске-Шахтинском полностью потушили пожар на железнодорожных путях
#Надежда Пустяк#Пожар#Огонь#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Куйбышевский район
Подпишитесь
В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров
Сегодня, 15:19
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Сегодня, 15:27
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
Сегодня, 15:11
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней
Сегодня, 14:24
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт
Сегодня, 11:23
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Сегодня, 13:24