В Ростовской области госпитализировали мужчину, спасенного из сгоревшего дома

Во вторник, 2 мая, стало известно, что на днях в Куйбышевском районе Ростовской области в хуторе Крюково произошел пожар. Пожар площадью 50 квадратных квадратов охватил домовладение на улице Зеленой, здание полностью выгорело изнутри, и даже его кровля обрушилась.