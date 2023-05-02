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В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая

2 мая 2023, 15:11
Фото: pxhere.com
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
В Ростовской области объявили о проведении акции «Небесный полк» в День Победы, почему это провокация объяснили донские СМИ.

Портал «ДOH24» рассказал, что в мессенджерах Ростовской области стали распространяться сообщения о проведении акции «Небесный полк», отмененной в этом году на территории всей Российской Федерации.

Ростовская область может отменить почти все массовые мероприятия на 9 Мая
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Неизвестные предложили дончанам в качестве альтернативы устроить флешмоб по запуску воздушных шаров с портретами родственников и символикой Дня Победы, флагами, картонными табличками и другими декоративными элементами.

Однако, по словам СМИ, это является не более чем провокацией, направленной на ухудшение состояния экологии, а также создания помех для работы военной авиации.

Ранее в Ростовской области предложили отменить массовые гуляния 9 Мая.

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