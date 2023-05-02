Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Портал «ДOH24» рассказал, что в мессенджерах Ростовской области стали распространяться сообщения о проведении акции «Небесный полк», отмененной в этом году на территории всей Российской Федерации.
Неизвестные предложили дончанам в качестве альтернативы устроить флешмоб по запуску воздушных шаров с портретами родственников и символикой Дня Победы, флагами, картонными табличками и другими декоративными элементами.
Однако, по словам СМИ, это является не более чем провокацией, направленной на ухудшение состояния экологии, а также создания помех для работы военной авиации.
Ранее в Ростовской области предложили отменить массовые гуляния 9 Мая.