В Ростовской области планируют привить от дифтерии не менее 95% населения

В план работ включили анализ выполнения плана профилактических прививок, а также проведение иммунизации не менее 95% населения. При этом особое внимание медикам поручили уделить кочующему населению, мигрантам и вахтовикам, не забывая о необходимости иммунизировать все возрастные группы жителей региона.