В Ростовской области планируют привить от дифтерии не менее 95% населения

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В начале апреля заместитель главного санврача Ростовской области выпустила постановление о необходимости провести иммунизацию жителей региона от дифтерии.
В план работ включили анализ выполнения плана профилактических прививок, а также проведение иммунизации не менее 95% населения. При этом особое внимание медикам поручили уделить кочующему населению, мигрантам и вахтовикам, не забывая о необходимости иммунизировать все возрастные группы жителей региона.
Ранее эксперты рассказали, следует ли дончанам делать прививки перед новой волной коронавируса.