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В Ростовской области планируют привить от дифтерии не менее 95% населения

2 мая 2023, 14:19
Фото: cdc/unsplash
В Ростовской области планируют привить от дифтерии не менее 95% населения
В Ростовской области Роспотребнадзор постановил провести иммунизацию населения от дифтерии, документ появился на портале надзорного органа.

В начале апреля заместитель главного санврача Ростовской области выпустила постановление о необходимости провести иммунизацию жителей региона от дифтерии.

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В план работ включили анализ выполнения плана профилактических прививок, а также проведение иммунизации не менее 95% населения. При этом особое внимание медикам поручили уделить кочующему населению, мигрантам и вахтовикам, не забывая о необходимости иммунизировать все возрастные группы жителей региона.

Ранее эксперты рассказали, следует ли дончанам делать прививки перед новой волной коронавируса.

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