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Владельцы на Дону. Спортивная борьба семьи Самургашевых за землю

2 мая 2023, 07:40
Фото: donland.ru/cc by sa 4.0
Во второй серии проекта «Владельцы на Дону» рассказ об авторитетной семье донских нахичеванских армян Самургашевых, которая владеет сетью спортивных клубов, земельными участками и транспортными компаниями. Редакция RostovGazeta подготовила материал о становлении группы спортсменов-предпринимателей.

Информация к размышлению

Типичная для девяностых годов ситуация - это когда спортсмены оказывались близки к криминальному миру. Услуги борцов были востребованы к крышевании ларьков и остальной розничной торговли. Ростовчане до сих пор помнят так называемую «борцовскую» ОПГ.

Вот и имя Рафаэля Самургашева пытались связать с преступным объединением, но напрасно. Доказательств этому нет. В первую очередь он прославился как спортсмен. Старший из братьев является призером чемпионата СССР и участником Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В Южном федеральном округе возглавляет ассоциацию общественных объединений спортивной борьбы.

Родители братьев Самургашевых Вартерес и Нелли — заслуженные тренеры России. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году младший из братьев Вартерес одержал победу. Кроме олимпийского чемпиона и его старшего брата в семье есть ещё два сына Альберт и Семен. Группа занялась не только спортом, но постепенно освоила недвижимость, пассажирские перевозки и земельный бизнес.

Фото: Нахичеванская-на-Дону армянская община
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Путь к успеху

Вартерес Самургашев родился в 1979 году. В девяностые годы он входил в состав юниорской сборной России, становился чемпионом Европы (1998) и чемпионом мира (1999) среди юниоров. Тогда же в качестве спортсмена-инструктора он работал в трех Ростовских учреждениях на протяжении 21 года: школе высшего спортивного мастерства № 1, школе Олимпийского резерва № 35 и «Центре олимпийской подготовки № 1». В перерывах между соревнованиями Вартерес окончил Кубанский университет по специальности «физическая культура и спорт». Позже он получил образование юриста в ростовском РИНХе.

Фото: 1MI

После Олимпийских игр 2000 года Вартерес продолжил выигрывать чемпионаты мира: в 2005 — в Будапеште, в 2006 — чемпионат Европы в Москве. После двойного перелома челюсти, случившегося на чемпионате России в Краснодаре в 2009 году, Самургашев-младший начал отдаляться от ковра. Окончательно о завершении своей спортивной карьеры он объявил в 2012 году.

Следующим этапом для Вартереса Самургашева стала работа в сфере градоуправления. В сентябре 2012 года он возглавил Федерацию спортивной борьбы в Ростовской области. Спустя год его избрали депутатом Законодательного собрания Ростовской области. Спортсмену установили памятник. Бронзовый постамент в форме чаши олимпийского огня с надписью: «Вартерес Самургашев — первый донской олимпийский чемпион по греко-римской борьбе» появился на площади Свободы в 2004 году.

Фото: скульптор Давид Бегалов / Носков А. С./cc b ysa/wikimedia.org
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На сегодняшний день Вартерес Самургашев занимает пост директора ГБУ РО «Центр олимпийской подготовки №1» и по-прежнему является депутатом Заксобрания. Кроме этого, он — президент «Федерации спортивной борьбы» в регионе и совладелец спортивного клуба имени братьев Самургашевых. Вдобавок к спортивной карьере семья развивает свой бизнес. Так, Вартересу принадлежит 20% фирмы по аренде недвижимости «Океан», остальными долями владеют его однофамильцы. За 2021 год выручка «Океана» составила 29,6 миллиона рублей.

Что касается доходов, то за 2021 год Вартерес Самургашев заработал 7 миллионов рублей. При этом в 2020 году депутат заработал в три раза больше — 21 миллион рублей. Общая площадь недвижимости Самургашева составляет 3 705 квадратных метров. Ему также принадлежит один автомобиль Mercedes-Benz CLS 350.

Альберт Самургашев руководит «Спортивным клубом имени братьев Самургашевых», совладельцами которого выступают еще четверо членов семьи. В его портфеле находится 20% компаний «Океан» и «Ростовского завода коммунального оборудования» и часть «Ростовского комбината шампанских вин». Альберт Самургашев известен своими многочисленными земельными разбирательствами. В 2013 году он подавал иск к Кадастровой палате Ростовской области, чтобы определить размеры и стоимости двух участков в переулке Бодром города Батайска. Спустя два года он требовал восстановить сведения об этих участках, но иск оставили без рассмотрения. Недавний суд 2020 года у Альберта был из-за границ нескольких участков в Анапе.

Фото: 1MI

Семен Самургашев выступает владельцем фирмы «Ростовкирпич». Компания занимается торговлей различными строительными материалами. Рафаэлю принадлежит фирма «Медиа-Юг», «РАФО-91», «Пан-ком» и «Пан-ком», которые в совокупности принесли бизнесмену 123 миллиона рублей в 2021 году.

Самургашевым частично принадлежит и транспортная система Ростова. Так, одна из дочерей Рафаэля Самургашева владеет долями в компаниях «Янтарь 1», «Янтарь 1 Автоколонна 2», «Янтарь 1 Автоколонна 4», «Янтарь 1 Автоколонна 5».

Фото: 1MI
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Однако основой бизнеса семьи Самургашевых является недвижимость и земля. Из-за последней у влиятельной семьи возникало много споров с правительством Ростовской области. Так, в декабре 2022 года Департамент имущественно-земельных отношений подал иск к Рафаэлю и Татьяне Самургашевым с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка по адресу улица Шолохова, 126. В департаменте решение начать судебное разбирательство объяснили тем, что на арендованном предпринимателями участке появились незапланированные строения. При этом Самургашевы предлагают выкупить спорный участок за 2,5% от кадастровой стоимости, которая составляет 32,9 миллиона рублей. Бизнесмены арендовал землю под автовокзалом в 2021 году, но проверка ДИЗО выявила, что участок используется не по прямому назначению: там появились нерегламентированные павильоны и магазины.

В феврале этого года стало известно, что Самургашевы проиграли суд властям города. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.



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Завтрашний день

Почти в каждом крупном городе Ростовской области братья оставили свой след в виде спортивных академий и школ, названных именем борцов. Братья Самургашевы не стремятся открывать свои спортивные учреждения за пределами Южного федерального округа. Это связано с тем, что в регионе у Рафаэля, Вартереса и Альберта уже налажены связи, которые в последнее время проходят проверку на прочность.

Фото: gorod-aksay.ru

Самургашевы не стремятся завладеть новыми нишами в бизнесе: о их влиянии на транспортную структуру города широкая общественность почти не знает. Постоянство — залог успеха семьи. Они практически «монополизировали» индустрию греко-римской борьбы в Ростовской области. Вместе с тем группа имеет своих представителей в политической сфере и не забывает про владение доходной южной землей.

Вероятно в 2023 года Татьяна и Рафаэль Самургашевы предпримут еще одну попытку вернуть в собственность участок на улице Шолохова. Однако вряд ли эта инициатива увенчается успехом, поскольку в феврале Арбитражный суд Ростовской области отклонил требование индивидуальных предпринимателей.

Фото: 1MI
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15 апреля стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против Вартереса Самургашева персональные санкции. Сам борец в интервью Матч.ТВ отметил, что санкции не остановят развитие его любимого вида спорта. К тому же для российской общественности наложение санкций иностранных государств на отечественных спортсменов, деятелей искусства или политиков практически приравнивается к знаку качества.

Семья Самургашевых — герои второй серии проекта «Владельцы на Дону». Ранее мы рассказывали про владельца ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца. Далее мы расскажем об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество Ростовской области.

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