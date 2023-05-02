Владельцы на Дону. Спортивная борьба семьи Самургашевых за землю

Однако основой бизнеса семьи Самургашевых является недвижимость и земля. Из-за последней у влиятельной семьи возникало много споров с правительством Ростовской области. Так, в декабре 2022 года Департамент имущественно-земельных отношений подал иск к Рафаэлю и Татьяне Самургашевым с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка по адресу улица Шолохова, 126. В департаменте решение начать судебное разбирательство объяснили тем, что на арендованном предпринимателями участке появились незапланированные строения. При этом Самургашевы предлагают выкупить спорный участок за 2,5% от кадастровой стоимости, которая составляет 32,9 миллиона рублей. Бизнесмены арендовал землю под автовокзалом в 2021 году, но проверка ДИЗО выявила, что участок используется не по прямому назначению: там появились нерегламентированные павильоны и магазины.