Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Напомним, на минувшей неделе Ростов потряс новый случай гибели человека в период ливня. Пожилую учительницу английского языка затянуло в коллектор ливневой канализации, где женщина утонула.
Журналисты спросили у и. о. главы администрации города Юрия Овчинникова, какую помощь семьей погибшей оказали власти, на что чиновник ответил, что родственники женщины отказались от помощи.
«У Лидии Григорьевны[прим. редакции — погибшей учительницы] два сына взрослых готовы были полностью взять расходы по похоронам на себя, они категорически отказались[прим. редакции — от помощи]… Мы готовы были оказать любую помощь для семьи [прим. редакции — в организации похорон] и дальнейшем», — рассказал Овчинников.