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Власти рассказали, какую помощь предложили семье утонувшей в коллекторе ростовчанки

2 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
Власти рассказали, какую помощь предложили семье утонувшей в коллекторе ростовчанки
В Ростове во время мощного ливня утонула пожилая женщина, об организации похорон и помощи семье рассказал исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников.

Напомним, на минувшей неделе Ростов потряс новый случай гибели человека в период ливня. Пожилую учительницу английского языка затянуло в коллектор ливневой канализации, где женщина утонула.

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Журналисты спросили у и. о. главы администрации города Юрия Овчинникова, какую помощь семьей погибшей оказали власти, на что чиновник ответил, что родственники женщины отказались от помощи.

«У Лидии Григорьевны[прим. редакции — погибшей учительницы] два сына взрослых готовы были полностью взять расходы по похоронам на себя, они категорически отказались[прим. редакции — от помощи]… Мы готовы были оказать любую помощь для семьи [прим. редакции — в организации похорон] и дальнейшем», — рассказал Овчинников.

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