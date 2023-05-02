«У Лидии Григорьевны[прим. редакции — погибшей учительницы] два сына взрослых готовы были полностью взять расходы по похоронам на себя, они категорически отказались[прим. редакции — от помощи]… Мы готовы были оказать любую помощь для семьи [прим. редакции — в организации похорон] и дальнейшем», — рассказал Овчинников.