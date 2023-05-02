Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней ростовчанки в ливневом коллекторе на улице Тульской. Чиновник попросил не торопиться с выводами и дождаться результатов следствия.
Он заявил, что местные жители не жаловались на коллектор, в котором погибла женщина. Никаких обращений по поводу его расчистки власти не получали. Не жаловались жильцы и на подтопления.
Журналисты оспорили это утверждение. Они заявили, что беседовали с жильцами близлежащего дома и те пожаловались, что его подтапливает на протяжении 10 лет. Одно время они даже сами расчищали этот коллектор.
«У меня нет информации, что жители обращались к нам с каким-то жалобами», — повторил Овчинников. Всем сомневающимся он посоветовал съездить на место трагедии и лично убедиться в исправности коллектора.
Также Овчинников добавил, что коллектор регулярно прочищали. В апреле это делали дважды.