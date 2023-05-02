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Власти Ростова не получали жалоб на засоры ливневки, где погибла пожилая учительница

2 мая 2023, 11:17
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова не получали жалоб на засоры ливневки, где погибла пожилая учительница
Местные жители не жаловались на работу ливневого коллектора, в котором погибла 81-летняя учительница английского языка, заявил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников.

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней ростовчанки в ливневом коллекторе на улице Тульской. Чиновник попросил не торопиться с выводами и дождаться результатов следствия.

Он заявил, что местные жители не жаловались на коллектор, в котором погибла женщина. Никаких обращений по поводу его расчистки власти не получали. Не жаловались жильцы и на подтопления.

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Журналисты оспорили это утверждение. Они заявили, что беседовали с жильцами близлежащего дома и те пожаловались, что его подтапливает на протяжении 10 лет. Одно время они даже сами расчищали этот коллектор.

«У меня нет информации, что жители обращались к нам с каким-то жалобами», — повторил Овчинников. Всем сомневающимся он посоветовал съездить на место трагедии и лично убедиться в исправности коллектора.

Также Овчинников добавил, что коллектор регулярно прочищали. В апреле это делали дважды.

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