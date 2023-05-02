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Власти Ростова объяснили четырехдневное молчание о гибели учительницы в ливневке

2 мая 2023, 11:42
Фото: vk.com/ovchinnikov_rnd
Власти Ростова объяснили четырехдневное молчание о гибели учительницы в ливневке

Власти в Ростове объяснили четырехдневное молчание о гибели учительницы на Военведе

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников объяснил, почему власти города не комментировали гибель 80-летней учительницы на Военведе, об этом он сообщил во время брифинга.

Со дня трагедии, произошедшей 28 апреля, администрация молчала по этому поводу.

Овчинников пояснил, что такая позиция связана с проведением следственных мероприятий: власти не комментируют смерть на Военведе по просьбе правоохранительных органов. Кроме того, пока неизвестны ни причина смерти Лидии Радченко, ни даже место, где она умерла.

«Есть много несостыковок, которые проходят экспертизу, результаты которой станут известны через две недели, не раньше», — заявил Овчинников журналистам.

Таким образом, гибель учительницы и затопленная улица на Военведе могут оказаться никак не связанными, что будет установлено только после проведения экспертизы.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации расследует трагедию на Военведе по статье «Халатность», и предварительно причина гибели пенсионерки связана именно с забитой ливневкой.

Юрий Овчинников также пояснил, что Алексей Логвиненко, сити-менеджер Ростова, находится в отпуске и ушёл отдыхать 28 апреля, примерно в то же время, когда Ростов накрыл ливень. Логвиненко наградил учителей в этот день и после этого ушел в отпуск.

Мощный ливень накрыл Ростов днём 28 апреля. Город частично затопило, и впервые за 7 лет во время ливня погиб человек — на Военведе утонула 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. При этом власти Ростова сообщили, что смерть женщины может быть не связана с ливневкой. По оценкам синоптиков, в Ростове выпало около 14 миллиметров осадков, что чуть больше трети месячной нормы.

#Елена Янкевич#Происшествие#Ливень в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ливень с градом затопил Ростов 28 апреля#Ростов-на-Дону
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