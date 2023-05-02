Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Со дня трагедии, произошедшей 28 апреля, администрация молчала по этому поводу.
Овчинников пояснил, что такая позиция связана с проведением следственных мероприятий: власти не комментируют смерть на Военведе по просьбе правоохранительных органов. Кроме того, пока неизвестны ни причина смерти Лидии Радченко, ни даже место, где она умерла.
«Есть много несостыковок, которые проходят экспертизу, результаты которой станут известны через две недели, не раньше», — заявил Овчинников журналистам.
Таким образом, гибель учительницы и затопленная улица на Военведе могут оказаться никак не связанными, что будет установлено только после проведения экспертизы.
Напомним, Следственный комитет Российской Федерации расследует трагедию на Военведе по статье «Халатность», и предварительно причина гибели пенсионерки связана именно с забитой ливневкой.
Юрий Овчинников также пояснил, что Алексей Логвиненко, сити-менеджер Ростова, находится в отпуске и ушёл отдыхать 28 апреля, примерно в то же время, когда Ростов накрыл ливень. Логвиненко наградил учителей в этот день и после этого ушел в отпуск.
Мощный ливень накрыл Ростов днём 28 апреля. Город частично затопило, и впервые за 7 лет во время ливня погиб человек — на Военведе утонула 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. При этом власти Ростова сообщили, что смерть женщины может быть не связана с ливневкой. По оценкам синоптиков, в Ростове выпало около 14 миллиметров осадков, что чуть больше трети месячной нормы.