Мощный ливень накрыл Ростов днём 28 апреля. Город частично затопило, и впервые за 7 лет во время ливня погиб человек — на Военведе утонула 81-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. При этом власти Ростова сообщили, что смерть женщины может быть не связана с ливневкой. По оценкам синоптиков, в Ростове выпало около 14 миллиметров осадков, что чуть больше трети месячной нормы.