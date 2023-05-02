Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней учительницы языка. Ее труп нашли 28 апреля — в этот день в городе лил мощный дождь. Предполагалось, что женщина упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась.
Овчинников заявил, что коллектор долгое время был бесхозным. В 2018 году Ленинский районный суд его узаконили. После чего объект приняла казна города. С этого времени обслуживанием коллектора занималось Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. По словам Овчинникова, жалоб на работу сооружения от местных жителей не поступало.
Овчинников заявил, что состояние коллектора может проверить любой желающий. «Коллектор в рабочем состоянии. Да, есть проблемы, его нужно ремонтировать, по нашим, данным, он существует более 45 лет. Но он в нормативном состоянии», — заключил чиновник.
Также ранее он заявил, что власти и следствие усомнились в первоначальной версии гибели 81-летней пенсионерки. На данный момент не ясно даже точное место ее смерти. Ответ на этот и другие вопросы следователи и чиновники надеются получить после результатов экспертиз.