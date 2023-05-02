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Власти Ростова рассказали, кто отвечает за ливневку, где утонула пожилая учительница

2 мая 2023, 11:03
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова рассказали, на чьем балансе стоит ливневка, где утонула пенсионерка
Злополучный ливневый коллектор, в котором, предположительно, погибла пожилая ростовчанка, до 2018 года был бесхозным, заявил исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников.

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней учительницы языка. Ее труп нашли 28 апреля — в этот день в городе лил мощный дождь. Предполагалось, что женщина упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась.

Овчинников заявил, что коллектор долгое время был бесхозным. В 2018 году Ленинский районный суд его узаконили. После чего объект приняла казна города. С этого времени обслуживанием коллектора занималось Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. По словам Овчинникова, жалоб на работу сооружения от местных жителей не поступало.

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Овчинников заявил, что состояние коллектора может проверить любой желающий. «Коллектор в рабочем состоянии. Да, есть проблемы, его нужно ремонтировать, по нашим, данным, он существует более 45 лет. Но он в нормативном состоянии», — заключил чиновник.

Также ранее он заявил, что власти и следствие усомнились в первоначальной версии гибели 81-летней пенсионерки. На данный момент не ясно даже точное место ее смерти. Ответ на этот и другие вопросы следователи и чиновники надеются получить после результатов экспертиз.

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