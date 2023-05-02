Овчинников заявил, что коллектор долгое время был бесхозным. В 2018 году Ленинский районный суд его узаконили. После чего объект приняла казна города. С этого времени обслуживанием коллектора занималось Муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. По словам Овчинникова, жалоб на работу сооружения от местных жителей не поступало.