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Власти Ростова рассказали, почему не был закрыт коллектор, где погибла учительница

2 мая 2023, 12:39
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова рассказали, почему не был закрыт коллектор с утонувшей учительницей
Власти Ростова объяснили, почему не был закрыт коллектор, в котором утонула пожилая учительница, об этом рассказал исполняющий обязанности главы горадминистрации Юрий Овчинников.

Напомним, на прошлой неделе в период сильных дождей в Ростове-на-Дону в коллекторе утонула пожилая женщина. Женщину затянуло в ливневый сток потоками воды, и она не смогла выбраться оттуда.

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На пресс-конференции во вторник, 2 мая, и. о. сити-менеджера Ростова Юрий Овчинников ответил на вопросы журналистов о месте трагедии. Он отверг версию представителей СМИ о том, что коллектор был засорен, сообщив, что это неправда.

«Это коллектор засорен не был, потому что он прочищался два раза только за последний месяц. Чтобы вы понимали, это открытая система ливневой канализации, которая не подразумевает под собой какие-то крышки», — объяснил произошедшее чиновник, добавив, что власти не получали жалоб от жителей о подтоплениях и засорах.

После этого одна из журналистов спросила, почему место трагедии не было огорожено к 1 мая, несмотря на угрозу для жизни жителей.

«Я вчера тоже был на месте трагедии. По всем стандартам ливневка открыта, и нет, она не с угрозой для жизни», — оборвал журналистку Юрий Овчинников.

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