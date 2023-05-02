«Это коллектор засорен не был, потому что он прочищался два раза только за последний месяц. Чтобы вы понимали, это открытая система ливневой канализации, которая не подразумевает под собой какие-то крышки», — объяснил произошедшее чиновник, добавив, что власти не получали жалоб от жителей о подтоплениях и засорах.