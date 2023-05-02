Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней учительницы языка. Ее тело нашли 28 апреля, в этот день в городе прошел мощный ливень. Предполагалось, что женщина погибла, упав в водосточную канаву на улице Тульской, где позже захлебнулась.
Однако Овчинников заявил, что смерть пенсионерки может быть не связана с дождем. Власти и следствие пока не уверены даже в том, где именно погибла горожанка. В деле всплыли и неоднозначные показания свидетелей. Сейчас правоохранительные органы ждут результатов экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти женщины.
Также Овчинников оговорил, что не может вдаваться в подробности по просьбе полиции.
Ранее Овчинников заявил, что власти Ростова связывались с семьей погибшей горожанки и предлагали ей помощь. Однако родственники женщины отказались.