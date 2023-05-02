Однако Овчинников заявил, что смерть пенсионерки может быть не связана с дождем. Власти и следствие пока не уверены даже в том, где именно погибла горожанка. В деле всплыли и неоднозначные показания свидетелей. Сейчас правоохранительные органы ждут результатов экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти женщины.