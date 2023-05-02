rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

Власти в Ростове сомневаются, что гибель учительницы может быть связана с ливневкой

2 мая 2023, 09:47
Фото: rostov-gorod.ru
Гибель пенсионерки в Ростове может быть не связана с ливнем и сломанным водостоком
Гибель 81-летней учительницы английского языка в Ростове может быть не связана с последствиями непогоды, заявил заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

Заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней учительницы языка. Ее тело нашли 28 апреля, в этот день в городе прошел мощный ливень. Предполагалось, что женщина погибла, упав в водосточную канаву на улице Тульской, где позже захлебнулась.

Однако Овчинников заявил, что смерть пенсионерки может быть не связана с дождем. Власти и следствие пока не уверены даже в том, где именно погибла горожанка. В деле всплыли и неоднозначные показания свидетелей. Сейчас правоохранительные органы ждут результатов экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти женщины.

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в коллекторе в Ростове
Узнать подробнее

Также Овчинников оговорил, что не может вдаваться в подробности по просьбе полиции.

Ранее Овчинников заявил, что власти Ростова связывались с семьей погибшей горожанки и предлагали ей помощь. Однако родственники женщины отказались.

Читайте также:
Власти Ростова выразили соболезнования родственникам погибшей в водостоке пенсионеркиУголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону начали расчищать ливневку после гибели пенсионерки днем 28 апреля
#Алина Заярная#Происшествие#Администрация Ростова#Смерть пенсионерки в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Ливень с градом затопил Ростов 28 апреля#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Полиция попросила мэрию Ростова пока не комментировать гибель пенсионерки в водостоке
Сегодня, 06:25
Проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году
Сегодня, 06:23
Гроза и похолодание до +2° ожидают жителей Ростовской области 2 мая
Вчера, 18:20
Мародеры атаковали многострадальную аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском в Ростове
Сегодня, 06:55
Мать подозреваемого в убийстве младенца ростовчанина заявила о его невиновности
Сегодня, 07:15
Сестра военного из Новочеркасска рассказала подробности его гибели в зоне СВО
Сегодня, 07:30