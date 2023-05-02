По словам заместителя главы администрации Ростова Юрия Овчинникова, полиция попросила чиновников воздержаться от комментариев до окончания расследования. Однако власти в день трагедии связались с семьей погибшей учительницы и предложили свою помощь. Родственники женщины отказались и сами занялись организацией ее похорон.