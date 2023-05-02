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Власти Ростова выразили соболезнования родственникам погибшей в водостоке пенсионерки

2 мая 2023, 09:13
Фото: 1MI
Власти Ростова выразили соболезнования родственникам погибшей в водостоке пенсионерки
Власти Ростова заявили, что принесли соболезнования и предложили помощь родственникам погибшей в водостоке пенсионерки, пишут СМИ.

Власти Ростова объяснили, почему не комментируют гибель в водостоке 81-летней учительницы английского языка. Женщины не стало 28 апреля. В тот день в городе шел мощный ливень. Пенсионерка упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась.

По словам заместителя главы администрации Ростова Юрия Овчинникова, полиция попросила чиновников воздержаться от комментариев до окончания расследования. Однако власти в день трагедии связались с семьей погибшей учительницы и предложили свою помощь. Родственники женщины отказались и сами занялись организацией ее похорон.

Погибшую в ливневке учительницу похоронили на Северном кладбище в Ростове 30 апреля
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«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным», — приводит слова Овчинникова Donnews.

Также, по словам чиновника, ливневку, где погибла ростовчанка обследовали несколько раз. Одна из проверок прошла за несколько дней до трагедии. Специалисты тогда пришли к выводу, что водосток имеет нормативную пропускную способность.

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