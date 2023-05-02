Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Власти Ростова объяснили, почему не комментируют гибель в водостоке 81-летней учительницы английского языка. Женщины не стало 28 апреля. В тот день в городе шел мощный ливень. Пенсионерка упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась.
По словам заместителя главы администрации Ростова Юрия Овчинникова, полиция попросила чиновников воздержаться от комментариев до окончания расследования. Однако власти в день трагедии связались с семьей погибшей учительницы и предложили свою помощь. Родственники женщины отказались и сами занялись организацией ее похорон.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным», — приводит слова Овчинникова Donnews.
Также, по словам чиновника, ливневку, где погибла ростовчанка обследовали несколько раз. Одна из проверок прошла за несколько дней до трагедии. Специалисты тогда пришли к выводу, что водосток имеет нормативную пропускную способность.