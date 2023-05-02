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Власти в Ростове заявили, что коллектор, где погибла женщина, чистили дважды в апреле

2 мая 2023, 10:28
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова заявили, что коллектор, где погибла пенсионерка не был засорен
Коллектор, в котором погибла 81-летняя пенсионерка, прочищали дважды в апреле, заявил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Юрий Овчинников.

И.о. главы администрации Ростова Юрий Овчинников прокомментировал гибель 81-летней учительницы языка 28 апреля. В этот злополучный день в городе шел ливень, с 14 до 16 часов в городе выпало 50% месячной нормы осадков. Предполагалось, что женщина упала в затопленный ливневый коллектор на улице Тульской, не смогла выбраться и захлебнулась.

Однако Овчинников заверяет, что ливневый коллектор, в котором погибла женщина, не был засорен, более того, лишь за последний месяц он прочищался два раза.

«Жалоб от жителей, что данный участок ливневой канализации был засорен, либо там были подтопления, не было. Никто не обращался», — утверждает Овчинников.

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Журналисты выдвинули иную версию. По их словам, жильцы соседнего с ливневкой дома жаловались, что их дом регулярно подтопляло на протяжении 10 лет. Не выдержав этого, они сами принялись расчищать водосток.

«У меня нет информации, что жители обращались к нам с каким-то жалобами, что этот коллектор засорен», — ответил Овчинников. Он также предложил всем желающим съездить к коллектору и проверить его состояние.

Также Овчинников заявил, что следствие усомнилось в причинах гибели 81-летней пенсионерки. По его словам, ее смерть может быть не связана с непогодой и ливневым коллектором. Однако для точных утверждений необходимо дождаться результатов экспертизы.

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