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Водитель и его пассажир пострадали, влетев в дерево, в Ростовской области

2 мая 2023, 09:12
Фото: фото для иллюстрации / ГИБДД по Ставропольсколму краю
Водитель и его пассажир пострадали, влетев в дерево, в Ростовской области

В Сальском районе водитель иномарки попал в больницу после столкновения с деревом

Водитель и его пассажир попали в больницу в результате ДТП в Сальском районе, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

Вечером 1 мая ДТП произошло на трассе «Сальск — Городовиковск». 19-летний водитель Toyota Camry превысил скорость движения, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, где врезался в дерево.

В результате столкновения сам водитель и его 18-летний пассажир получили травмы. С места происшествия их доставили в больницу.

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Правоохранительные органы сейчас расследуют все подробности ДТП.

В этот же день водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на другой трассе в Ростовской области.

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