Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Вечером 1 мая ДТП произошло на трассе «Сальск — Городовиковск». 19-летний водитель Toyota Camry превысил скорость движения, однако не справился с управлением и вылетел с дороги, где врезался в дерево.
В результате столкновения сам водитель и его 18-летний пассажир получили травмы. С места происшествия их доставили в больницу.
Правоохранительные органы сейчас расследуют все подробности ДТП.
В этот же день водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на другой трассе в Ростовской области.