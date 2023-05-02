Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области в ночь на 2 мая. 46-летний водитель микроавтобуса УАЗ — 22069030 двигался по трассе «Новочеркасск — Багаевская». По неизвестной причине он не справился с управлением и слетел с трассы, врезавшись в дерево.
Удар был настолько сильным, что автомобилист погиб, не дождавшись приезда скорой помощи.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Ростовской области.