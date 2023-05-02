Смертельное ДТП произошло в Ростовской области в ночь на 2 мая. 46-летний водитель микроавтобуса УАЗ — 22069030 двигался по трассе «Новочеркасск — Багаевская». По неизвестной причине он не справился с управлением и слетел с трассы, врезавшись в дерево.