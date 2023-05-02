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Водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области

2 мая 2023, 07:40
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области 1 мая в ДТП погиб водитель микроавтобуса

Водитель микроавтобуса погиб в ДТП на трассе в Ростовской области, рассказали в ГИБДД России по региону.

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области в ночь на 2 мая. 46-летний водитель микроавтобуса УАЗ — 22069030 двигался по трассе «Новочеркасск — Багаевская». По неизвестной причине он не справился с управлением и слетел с трассы, врезавшись в дерево.

Удар был настолько сильным, что автомобилист погиб, не дождавшись приезда скорой помощи.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Происшествия#Новости#Ростовская область#ДТП в Ростовской области
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