Также власти прокомментировали гибель 81-летней учительницы английского языка в водостоке 28 апреля. В день смерти пенсионерки в городе лил мощный ливень. Предполагалось, что она упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась. Однако сейчас чиновники и полиция усомнились в этой версии и признались, что не знают даже точного места гибели женщины. Вызывают у них вопросы и показания свидетелей происшествия.