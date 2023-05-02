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Замглавы администрации Ростова Симков заявил, что до 75% ливневок в городе бесхозные

2 мая 2023, 10:09
Фото: rostov-gorod.ru
Замглавы Симков заявил, что 75% ливневых сетей в Ростове являются бесхозными
Порядка 75% ливневых канализационных систем города являются бесхозными, заявил заместитель главы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков во время брифинга.

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что в результате обследований власти пришли к выводу, что 75% ливневых систем города являются бесхозными. Из этого следует, что вопрос их безопасности остается открытым.

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Власти начали активно решать эту проблему. Они поэтапно оформляют паспорта объектов ливневой канализации, чтобы перевести их в муниципальную собственность. На это выделено 1,3 миллиона рублей. Переход ливневых систем на муниципальный баланс позволит властям ремонтировать и обслуживать их. Пока речь идет о паспортизации 50 километров ливневой канализации.

«Мы понимаем, что этого недостаточно. Но тем не менее мы не останавливаемся и будем двигаться в этом направлении», — заявил Симков.

Также власти прокомментировали гибель 81-летней учительницы английского языка в водостоке 28 апреля. В день смерти пенсионерки в городе лил мощный ливень. Предполагалось, что она упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась. Однако сейчас чиновники и полиция усомнились в этой версии и признались, что не знают даже точного места гибели женщины. Вызывают у них вопросы и показания свидетелей происшествия.

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