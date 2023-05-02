Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков рассказал, что в результате обследований власти пришли к выводу, что 75% ливневых систем города являются бесхозными. Из этого следует, что вопрос их безопасности остается открытым.
Власти начали активно решать эту проблему. Они поэтапно оформляют паспорта объектов ливневой канализации, чтобы перевести их в муниципальную собственность. На это выделено 1,3 миллиона рублей. Переход ливневых систем на муниципальный баланс позволит властям ремонтировать и обслуживать их. Пока речь идет о паспортизации 50 километров ливневой канализации.
«Мы понимаем, что этого недостаточно. Но тем не менее мы не останавливаемся и будем двигаться в этом направлении», — заявил Симков.
Также власти прокомментировали гибель 81-летней учительницы английского языка в водостоке 28 апреля. В день смерти пенсионерки в городе лил мощный ливень. Предполагалось, что она упала в затопленный ливневый коллектор, не смогла выбраться и захлебнулась. Однако сейчас чиновники и полиция усомнились в этой версии и признались, что не знают даже точного места гибели женщины. Вызывают у них вопросы и показания свидетелей происшествия.