По итогам прошлого года, в Ростовской области число людей, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума, составило 432 тысячи человек. В прошлом году показатель составлял 502 тысячи человек. Таким образом, число людей, живущих за чертой бедности, в регионе уменьшилось на 70 тысяч. Отмечается, что бедные люди составляют 10,2% от общего населения Ростовской области.