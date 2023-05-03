Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По итогам прошлого года, в Ростовской области число людей, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума, составило 432 тысячи человек. В прошлом году показатель составлял 502 тысячи человек. Таким образом, число людей, живущих за чертой бедности, в регионе уменьшилось на 70 тысяч. Отмечается, что бедные люди составляют 10,2% от общего населения Ростовской области.
Уменьшением число людей, живущих на сумму меньше прожиточного минимума, зафиксировано и в России в целом. Росстат связывает это с целевой адресной поддержкой государства.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в бедности местных жителей.