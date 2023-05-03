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Бедные люди стали исчезать в Ростовской области

3 мая 2023, 12:56
Фото: Eugen Anghel/CC BY 2.0/flickr.com
Бедные люди стали исчезать в Ростовской области

В Ростовской области за год стало меньше бедняков на 14%

В Ростовской области за год уменьшилось число людей с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает Росстат.

По итогам прошлого года, в Ростовской области число людей, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума, составило 432 тысячи человек. В прошлом году показатель составлял 502 тысячи человек. Таким образом, число людей, живущих за чертой бедности, в регионе уменьшилось на 70 тысяч. Отмечается, что бедные люди составляют 10,2% от общего населения Ростовской области.

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Уменьшением число людей, живущих на сумму меньше прожиточного минимума, зафиксировано и в России в целом. Росстат связывает это с целевой адресной поддержкой государства.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в бедности местных жителей.

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