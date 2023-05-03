«В результате мы выходим из майских с двумя, а то и пятью – все зависит от телосложения – лишними килограммами. Виноваты в большей степени напитки: сладкие газировки и алкоголь. Мало кто задумывается о том, сколько в них сахара и калорий. К тому же они способствуют повышению аппетита и приводят к перееданию», - говорит эксперт.