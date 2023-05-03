Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Диетолог призывает ростовчан не переедать во время майских праздников.
«Признаем честно, на майских праздниках мало, кто следит за балансом белков, жиров и углеводов. На нашем столе обычно стоит жирное мясо и закуска, сладости и алкоголь. Перебор такой пищи может привести к обострению панкреатита или к проблемам в работе желчевыводящих путей», - объясняет Анастасия Кривошей.
Она добавляет, что в майские праздники люди обычно потребляют на 1-2 тысячи калорий больше, чем обычно.
«В результате мы выходим из майских с двумя, а то и пятью – все зависит от телосложения – лишними килограммами. Виноваты в большей степени напитки: сладкие газировки и алкоголь. Мало кто задумывается о том, сколько в них сахара и калорий. К тому же они способствуют повышению аппетита и приводят к перееданию», - говорит эксперт.
По словам Анастасии Кривошей, ростовчанам следует брать на майские пикники больше минеральной воды. Она добавляет, что застолья необходимо регулярно прерывать на пешие прогулки, танцы или другие активности.
«Во время праздников мы почти забываем о физической нагрузке. И зря, потому что она помогает пищеварению справиться с килограммами шашлыка», - советует диетолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, о сколько жителям Ростова обойдутся майские праздники в 2023 году.