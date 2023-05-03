Сейчас синоптики говорят, что ливни будут продолжаться вплоть до 10 мая, а до 14 мая будет сохраняться низкая вероятность дождей. В это время воздух в Ростовской области начнет прогреваться, и дневные температуры будут колебаться от +16 до +22 градусов тепла.