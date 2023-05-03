Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Напомним, накануне федеральный гидрометцентр объявил, что в ближайшие дни жителям Ростовской области следует быть готовыми к резкому похолоданию и обильным дождям, однако неблагоприятные погодные условия будут сохраняться только до завершения первой декады месяца.
Сейчас синоптики говорят, что ливни будут продолжаться вплоть до 10 мая, а до 14 мая будет сохраняться низкая вероятность дождей. В это время воздух в Ростовской области начнет прогреваться, и дневные температуры будут колебаться от +16 до +22 градусов тепла.
В регионе распогодится примерно к концу второй декады мая, и все чаще дневные температуры будут подниматься выше +20 градусов. Третья декада месяца встретит дончан ясными днями и солнечной погодой с температурой воздуха от +23 до +30 градусов.
Однако даже тогда сохранится возможность дождей. Синоптики ожидают, что за май может выпасть до 91 миллиметра осадков, при этом ветер утихнет, и его средняя скорость составит около 3,9 метра в секунду.