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До +30° и дожди прогнозируют синоптики в Ростовской области в мае 2023 года

3 мая 2023, 05:09
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
До +30° и дожди прогнозируют синоптики в Ростовской области в мае 2023 года
В Ростовской области синоптики рассказали, какая погода ожидает дончан в течение мая, прогнозом поделились в гидрометцентре.

Напомним, накануне федеральный гидрометцентр объявил, что в ближайшие дни жителям Ростовской области следует быть готовыми к резкому похолоданию и обильным дождям, однако неблагоприятные погодные условия будут сохраняться только до завершения первой декады месяца.

Сейчас синоптики говорят, что ливни будут продолжаться вплоть до 10 мая, а до 14 мая будет сохраняться низкая вероятность дождей. В это время воздух в Ростовской области начнет прогреваться, и дневные температуры будут колебаться от +16 до +22 градусов тепла.

Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая
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В регионе распогодится примерно к концу второй декады мая, и все чаще дневные температуры будут подниматься выше +20 градусов. Третья декада месяца встретит дончан ясными днями и солнечной погодой с температурой воздуха от +23 до +30 градусов.

Однако даже тогда сохранится возможность дождей. Синоптики ожидают, что за май может выпасть до 91 миллиметра осадков, при этом ветер утихнет, и его средняя скорость составит около 3,9 метра в секунду.

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