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Донской Минтранс объявил о полном переходе общественного транспорта на безнал

3 мая 2023, 06:37
Фото: rostov-gorod.ru
Донской Минтранс объявил о полном переходе общественного транспорта на безнал

Донской Минтранс объявил о полном переходе общественного транспорта на безнал с мая

Общественный транспорт Ростовской области полностью перешел на систему безналичной оплаты проезда, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 2 мая, власти объявили о завершении процедуры перевода общественного транспорта в Ростовской области на систему безналичной оплаты проезда, кроме того, в этот же день льготники получили право на проезд с использованием транспортных карт.

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В правительстве уточнили, к моменту установки в подвижном составе терминалов уже изготовили более 48,9 тысячи транспортных карт, 27,9 тысячи из которых получили донские льготники.

Только за первый день работы транспортных систем в Ростове, Батайске, Таганроге и Аксайском районе совершили более 16,3 тысячи льготных поездок.

Ранее в Таганроге власти объяснили, почему не смогут отменить решение о росте тарифов на проезд.

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