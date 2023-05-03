Донской Минтранс объявил о полном переходе общественного транспорта на безнал

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Во вторник, 2 мая, власти объявили о завершении процедуры перевода общественного транспорта в Ростовской области на систему безналичной оплаты проезда, кроме того, в этот же день льготники получили право на проезд с использованием транспортных карт.
В правительстве уточнили, к моменту установки в подвижном составе терминалов уже изготовили более 48,9 тысячи транспортных карт, 27,9 тысячи из которых получили донские льготники.
Только за первый день работы транспортных систем в Ростове, Батайске, Таганроге и Аксайском районе совершили более 16,3 тысячи льготных поездок.
Ранее в Таганроге власти объяснили, почему не смогут отменить решение о росте тарифов на проезд.