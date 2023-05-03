«Это удачное расположение дороги. С ее появлением загазованность Западного района Ростова станет значительно меньше. Она сместится в сторону дельты Дона, где будет рассеиваться над Таганрогским заливом. Да и дорога будет поднята над землей, что в целом снизит загазованность Ростова», — делится мнением Аведов.