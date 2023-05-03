rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:46

Updated Сегодня, 19:46

Изображение материала

Эколог Аведов рассказал, как строительство Западной хорды повлияет на природу Ростова

3 мая 2023, 19:44
Фото: donland.ru
Эколог рассказал, как строительство Западной хорды повлияет на экологию Ростова
Большинство ростовчан с нетерпением ждут появления Западной хорды. Однако для заботы об экологии, при строительстве объездной дороги необходимо строго соблюдать все необходимые нормы и обязательно провести компенсационную высадку деревьев, сообщил RostovGazeta эколог Евгений Аведов.

Напомним, что в Ростове начались основные работы по строительству Западной хорды. Западная хорда — это финальный участок Ростовского транспортного кольца. Его цель — перенаправить транзитный транспорт в объезд Ростова.

В Ростове дали старт основным работам по строительству Западной хорды в мае 2023 года
Узнать подробнее
Однако часть жителей Ростова оказались недовольны проектом дороги.Однако часть жителей Ростова оказались недовольны проектом дороги.
Однако часть жителей Ростова оказались недовольны проектом дороги.
Фото: donland.ru

Однако часть жителей Ростова оказались недовольны проектом дороги. Причиной  недовольства стала вырубка части деревьев и кустарников в Кумженской роще. Ради сохранения зеленой растительности в Ростове, общественники даже предложили свой проект дороги.

«Ситуация неоднозначная. Ведь при реализации любого проекта по строительству Западной хорды, недовольные будут — не одни, так другие», — отмечает Евгений Аведов.

Эксперт подчеркивает, что основные ветры в Ростове — восточные. А новая объездная дорога пройдет на Западном. 

«Это удачное расположение дороги. С ее появлением загазованность Западного района Ростова станет значительно меньше. Она сместится в сторону дельты Дона, где будет рассеиваться над Таганрогским заливом. Да и дорога будет поднята над землей, что в целом снизит загазованность Ростова», — делится мнением Аведов. 

Почти тысячу деревьев уничтожат в Кумженской роще для строительства Западной хорды
Узнать подробнее
«Хорошим посылом может стать компенсационная высадка», — подчеркивает эколог.«Хорошим посылом может стать компенсационная высадка», — подчеркивает эколог.
«Хорошим посылом может стать компенсационная высадка», — подчеркивает эколог.
Фото: rostov-gorod.ru

Ничего страшного, по мнению эколога, не представляет собой и вырубка деревьев в Кумженской роще.

«Там же растут не ценные породы деревьев, а дикорастущий тополь. Хорошим посылом может стать компенсационная высадка. Только если делать ее не только с использованием посадочного материала быстрорастущего тополя, а с добавлением ценных пород деревьев, включая и хвойные», — подчеркивает эколог.

По его словам, намного больший ущерб экологии наносят сбросы неконтролируемых ливневых и канализационных стоков в Кумженской роще. 

«Поэтому если Западную хорду строить со строгим соблюдением всех необходимых мер, загазованность у нас снизится», — резюмирует собеседник.

Экология в опасности: как в Ростовской области канализацию сливают в Дон
Узнать подробнее
Читайте также:
Эколог Лебедев рассказал, как в Можайский пруд в Ростове могли сбросить химикатыВ Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку ТемерникВыброс опасных для жизни паров тосола произошел в автобусе Ростов - Батайск в декабре
#Дарья Демидова#Экология#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области недосчитались бедных и ищут виновных в гибели подростка
Сегодня, 15:23
В деле об аксайских рынках в Ростовской области заменили судью
Сегодня, 15:20
«Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией
Сегодня, 13:01
Урбанист Зайцев рассказал, что могло спасти 80-летнюю учительницу от гибели в Ростове
Сегодня, 15:11
Мужчину убило током во время монтажа наружной рекламы в Ростовской области
Сегодня, 15:17
Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО
Сегодня, 12:37