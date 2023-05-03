Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Напомним, что в Ростове начались основные работы по строительству Западной хорды. Западная хорда — это финальный участок Ростовского транспортного кольца. Его цель — перенаправить транзитный транспорт в объезд Ростова.
Однако часть жителей Ростова оказались недовольны проектом дороги. Причиной недовольства стала вырубка части деревьев и кустарников в Кумженской роще. Ради сохранения зеленой растительности в Ростове, общественники даже предложили свой проект дороги.
«Ситуация неоднозначная. Ведь при реализации любого проекта по строительству Западной хорды, недовольные будут — не одни, так другие», — отмечает Евгений Аведов.
Эксперт подчеркивает, что основные ветры в Ростове — восточные. А новая объездная дорога пройдет на Западном.
«Это удачное расположение дороги. С ее появлением загазованность Западного района Ростова станет значительно меньше. Она сместится в сторону дельты Дона, где будет рассеиваться над Таганрогским заливом. Да и дорога будет поднята над землей, что в целом снизит загазованность Ростова», — делится мнением Аведов.
Ничего страшного, по мнению эколога, не представляет собой и вырубка деревьев в Кумженской роще.
«Там же растут не ценные породы деревьев, а дикорастущий тополь. Хорошим посылом может стать компенсационная высадка. Только если делать ее не только с использованием посадочного материала быстрорастущего тополя, а с добавлением ценных пород деревьев, включая и хвойные», — подчеркивает эколог.
По его словам, намного больший ущерб экологии наносят сбросы неконтролируемых ливневых и канализационных стоков в Кумженской роще.
«Поэтому если Западную хорду строить со строгим соблюдением всех необходимых мер, загазованность у нас снизится», — резюмирует собеседник.