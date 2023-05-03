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Гастрофестиваль устроят в честь Дня селедки в Ростовской области

3 мая 2023, 12:34
Фото: rostov-gorod.ru
Фестиваль устроят в честь Дня селедки в Ростовской области
Гастрономический фестиваль, посвященный Дню селедки, пройдет в Ростовской области, сообщили в соцсетях организаторы.

14 мая, в День селедки, в хуторе Пухляковском пройдет гастрономический фестиваль. Его организуют на территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир».

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Гости фестиваля смогут попробовать донскую уху и различные виды блюд из селедки, в том числе жареную и печеную на углях. Также участники смогут самостоятельно ловить селедку в местном водоеме. Помимо гастрономической части, запланирован и досуг в виде обучения кузнечному и глиняному делу, помолу на жерновах и стрельбе из лука.

Фото: rostov-gorod.ru

Фестиваль, посвященный донской селедке, стал традиционным для Ростовской области. В прошлом году он длился в течение двух недель.

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#Алина Заярная#Фестиваль Донской селедки в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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