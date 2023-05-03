Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
14 мая, в День селедки, в хуторе Пухляковском пройдет гастрономический фестиваль. Его организуют на территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир».
Гости фестиваля смогут попробовать донскую уху и различные виды блюд из селедки, в том числе жареную и печеную на углях. Также участники смогут самостоятельно ловить селедку в местном водоеме. Помимо гастрономической части, запланирован и досуг в виде обучения кузнечному и глиняному делу, помолу на жерновах и стрельбе из лука.
Фестиваль, посвященный донской селедке, стал традиционным для Ростовской области. В прошлом году он длился в течение двух недель.