Гости фестиваля смогут попробовать донскую уху и различные виды блюд из селедки, в том числе жареную и печеную на углях. Также участники смогут самостоятельно ловить селедку в местном водоеме. Помимо гастрономической части, запланирован и досуг в виде обучения кузнечному и глиняному делу, помолу на жерновах и стрельбе из лука.