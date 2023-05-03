Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
2 мая в слободе Большая Мартыновка на заброшенной стройке здания больницы погиб 14-летний подросток, его 13-летний товарищ госпитализирован. Уточняется, на школьников обрушилась бетонная плита. Следователи и криминалисты установили, что недостроенный объект находился в ведении местных властей, которые не озаботились его ограждением.
Глава района Анатолий Тесленко выразил соболезнования семье погибшего подростка. Он заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее. Однако сразу же добавил, что родители должны были следить за тем, где находятся их дети, так как «трагедия может произойти казалось бы в самый безобидной ситуации».
Заключил свое обращение Тесленко просьбой «учесть этот горький опыт» и принять необходимые меры.
Жителей района ответ главы администрации не удовлетворил. Они пишут: «Раньше нужно было принимать меры и решения, а не когда погиб ребёнок. Все знали про эту стройку, что там постоянно находятся дети, и никто из администрации района не принимал каких-либо действий».
Напомним, сейчас по делу о гибели подростка проводятся необходимые экспертизы. У администрации района следователи изъяли документацию, касающуюся недостроенной больницы.