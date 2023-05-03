Глава района Анатолий Тесленко выразил соболезнования семье погибшего подростка. Он заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее. Однако сразу же добавил, что родители должны были следить за тем, где находятся их дети, так как «трагедия может произойти казалось бы в самый безобидной ситуации».