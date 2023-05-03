rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Изображение материала

Глава Мартыновского района прокомментировал гибель подростка на заброшенном недострое

3 мая 2023, 14:01
Фото: vk.com/martadmin
Глава Мартыновского района прокомментировал гибель подростка на заброшенном недострое
Глава Мартыновского района Ростовской области заявил, что не снимает с себя вины за гибель подростка на заброшенной стройке, обращение Анатолия Тесленко опубликовано на сайте администрации.

2 мая в слободе Большая Мартыновка на заброшенной стройке здания больницы погиб 14-летний подросток, его 13-летний товарищ госпитализирован. Уточняется, на школьников обрушилась бетонная плита. Следователи и криминалисты установили, что недостроенный объект находился в ведении местных властей, которые не озаботились его ограждением.

Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области
Узнать подробнее

Глава района Анатолий Тесленко выразил соболезнования семье погибшего подростка. Он заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее. Однако сразу же добавил, что родители должны были следить за тем, где находятся их дети, так как «трагедия может произойти казалось бы в самый безобидной ситуации».

Заключил свое обращение Тесленко просьбой «учесть этот горький опыт» и принять необходимые меры.

Жителей района ответ главы администрации не удовлетворил. Они пишут: «Раньше нужно было принимать меры и решения, а не когда погиб ребёнок. Все знали про эту стройку, что там постоянно находятся дети, и никто из администрации района не принимал каких-либо действий».

Напомним, сейчас по делу о гибели подростка проводятся необходимые экспертизы. У администрации района следователи изъяли документацию, касающуюся недостроенной больницы.

Читайте также:
Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской областиОдин подросток погиб, четверо пострадали в ДТП в Ростове 26 февраляВ Ростовской области в аварии с минивэном и «КамАЗ» погиб 17-летний подросток
#Алина Заярная#Происшествия#Общество#Ростовская область#Происшествие#Гибель ребенка в Ростовской области
Подпишитесь
Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области
Сегодня, 09:27
Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
Сегодня, 09:24
В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»
Сегодня, 08:35
В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей
Сегодня, 07:42
Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова
Сегодня, 08:27
Ростовские проститутки стали массово придумывать новые виды рекламы для своих услуг
Сегодня, 08:34