Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев заявил, что в прошлом году удовлетворенность дорогами в регионе высказали 57% местных жителей. Показатель вырос на 16% в сравнении с прошлым годом. Окунев утверждает, что такие данные он получил от Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно этой же статистике, еще больше дорогами в Ростовской области довольны россияне. 78% опрошенных похвалили состояние федеральных трасс в регионе.
Окунев назвал результат «хорошим» и поблагодарил за него дорожников. Министр также обратил внимание на проблемы муниципальных дорог и заверил, что ведомство подключится и к улучшению их состояния.
Ранее власти Ростова пожаловались, что ливни мешают им ремонтировать дороги.