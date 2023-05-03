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Глава Минтранса уверен, что больше 70% жителей Ростовской области довольны дорогами

3 мая 2023, 17:12
Фото: 1MI
Власти заявили, что больше половины жителей Ростовской области довольны качеством дорог
Больше половины жителей Ростовской области довольны качеством местных дорог, заявил министр транспорта региона Владимир Окунев.

Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев заявил, что в прошлом году удовлетворенность дорогами в регионе высказали 57% местных жителей. Показатель вырос на 16% в сравнении с прошлым годом. Окунев утверждает, что такие данные он получил от Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно этой же статистике, еще больше дорогами в Ростовской области довольны россияне. 78% опрошенных похвалили состояние федеральных трасс в регионе.

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Окунев назвал результат «хорошим» и поблагодарил за него дорожников. Министр также обратил внимание на проблемы муниципальных дорог и заверил, что ведомство подключится и к улучшению их состояния.

Ранее власти Ростова пожаловались, что ливни мешают им ремонтировать дороги.

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#Алина Заярная#Дороги в Ростовской области#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Окунев Владимир Владимирович
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