Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев заявил, что в прошлом году удовлетворенность дорогами в регионе высказали 57% местных жителей. Показатель вырос на 16% в сравнении с прошлым годом. Окунев утверждает, что такие данные он получил от Всероссийского центра изучения общественного мнения.