Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В регионе 3 и 4 мая сложится облачная погода с температурой до 21 градуса, после чего начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение всего дня. Но уже 6 числа выглянет солнце, такая погода сохранится и 7 мая.
В области 8 и 9 мая пройдут дожди, а температура составит около 20 градусов. Синоптики сообщают, что 10 числа станет безоблачно, но ветер усилится до пяти метров в секунду.
Ясную погоду испортят осадки 11 мая, поэтому при выходе из дома придется взять с собой зонт. Наладится погода на следующий день, 12 мая и сохранится такой 13 числа. Днем может потеплеть до 22 градусов.
В воскресенье, 14 числа, ничего хорошего от погоды ждать не стоит, так как регион будет заливать дождями.
Осадки сохранятся до 16 числа, после чего будут два ясных дня, а далее все продолжится заново - дожди накроют область до 23 мая. В конце месяца дождливые дни будут сменяться солнечными, а температура вырастет до 24 градусов.
В начале июня сложится дождливая погода, но с 3 числа выглянет солнца и следующие три дня будут теплыми. Воздух прогреется до 26 градусов, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В области 7 и 8 числа выпадут осадки, а с 9 по 11 мая будет солнечная погода. Температура поднимется до 27 градусов.
Однако 12 числа вернутся осадки, 13 июня будет облачно, а 14 и 15 - выглянет солнце. Температура воздуха так и останется на уровне 27 градусов.
Дождливые дни будут сменяться солнечными до конца месяца. Так, безоблачную погоду обещают с 24 по 28 июня, воздух прогреется до 28 градусов.
Однако 29 числа станет пасмурно, но на температуре воздуха это не отразится. Всего в июне обещают 17 ясных дней, 9 - с длительными осадками и 4 - с переменной облачностью. Средняя скорость ветра будет находиться в пределах четырех градусов.
В регионе в июле воздух может прогреться до 33 градусов и будет большое количество солнечных дней, однако в начале месяца ожидается пасмурная погода. Но уже третьего числа выглянет солнце, но 4 и 5 июля все изменится и наступит дождливая погода с температурой 28 градусов.
Солнце снова выглянет 6 числа, а следующие два дня будут облачными с максимальной температурой 29 градусов. После этого наступит настоящее лето, так как с 9 по 19 июля жителей региона ждут солнечные дни, а температура поднимется до 31 градуса.
Синоптики сообщили, что 20 июля воздух прогреется до 28 градусов и будет облачно, после чего вернется солнце. Такая погода сохранится до 25 числа, а температура вырастет до 33 градусов. На следующий день прогнозируют дожди, после чего до конца месяца будет безоблачно. Столбики термометров покажут в это время 31 градус.
Август в этом году в области будет жарким с температурой более 30 градусов. Синоптики обещают 28 ясных дней, два дня с длительными осадками и один день будет облачным. Порывы ветра могут достигнуть пять метров в секунду.
Средняя температура в этом месяце составит около 30 градусов, но иногда воздух будет прогреваться до 33 градусов. Дожди в регионе обещают 15 и 31 августа, а облачно будет 6 числа. Все остальные дни станут солнечными.