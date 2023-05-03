Синоптики сообщили, что 20 июля воздух прогреется до 28 градусов и будет облачно, после чего вернется солнце. Такая погода сохранится до 25 числа, а температура вырастет до 33 градусов. На следующий день прогнозируют дожди, после чего до конца месяца будет безоблачно. Столбики термометров покажут в это время 31 градус.