Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
После жалоб дольщиков уголовное дело возбудили в отношении руководства застройщика «МСК-Строй». Следователи подозревают, что представили компании похитили деньги, обманув дольщиков, и преднамеренно не исполняли свои обязательства по договорам.
Donnews пишет, что речь идет о ЖК «Сердце Ростова 2». В октябре прошлого года дольщики, купившие там квартиры, обратились в прокуратуру с заявлением. Они жаловались, что не получили жилье в положенный срок. Теперь обманутые дольщики требуют выплаты неустойки.
Официальных комментариев от самого застройщика и Следкома пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее гендиректора ООО «Южные Строительные технологии» осудили за обман дольщиков в Ростовской области.