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На застройщика в Ростове возбудили уголовное дело после жалоб дольщиков

3 мая 2023, 16:56
Фото: 1MI
На застройщика «МСК» в Ростове возбудили уголовное дело после жалоб дольщиков
В отношении руководства застройщика в Ростове возбудили уголовное дело из-за жалоб дольщиков, пишут СМИ.

После жалоб дольщиков уголовное дело возбудили в отношении руководства застройщика «МСК-Строй». Следователи подозревают, что представили компании похитили деньги, обманув дольщиков, и преднамеренно не исполняли свои обязательства по договорам.

Donnews пишет, что речь идет о ЖК «Сердце Ростова 2». В октябре прошлого года дольщики, купившие там квартиры, обратились в прокуратуру с заявлением. Они жаловались, что не получили жилье в положенный срок. Теперь обманутые дольщики требуют выплаты неустойки.

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Официальных комментариев от самого застройщика и Следкома пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее гендиректора ООО «Южные Строительные технологии» осудили за обман дольщиков в Ростовской области.

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