Donnews пишет, что речь идет о ЖК «Сердце Ростова 2». В октябре прошлого года дольщики, купившие там квартиры, обратились в прокуратуру с заявлением. Они жаловались, что не получили жилье в положенный срок. Теперь обманутые дольщики требуют выплаты неустойки.