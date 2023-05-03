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Первая Кавказская инвестиционная выставка вызвала интерес у иностранных гостей

3 мая 2023, 17:30
Фото: Кавказ.рф
Первая Кавказская инвестиционная выставка вызвала большой интерес у иностранных гостей, среди которых оказались представители из 14 зарубежных стран.

В их число вошли Азербайджан, Венесуэла, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Республика Абхазия, Республика Кипр, Республика Южная Осетия, Сербия, Словения, США, Таджикистан, Шри-Ланка, пишет newstracker.ru.

По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, проводимое мероприятие демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого стали довольно привлекательными для внутренних и внешних инвесторов.

В число высокопоставленных иностранных официальных лиц, принимающих участие в мероприятии, вошли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.

Экспозиция выставки представлена стендами республик Абхазии и Южной Осетии, которые наглядно демонстрируют их инвестпроекты.

Кавказская инвестиционная выставка продлится вплоть до 4 мая. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ.

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