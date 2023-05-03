Первая Кавказская инвестиционная выставка вызвала интерес у иностранных гостей

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В их число вошли Азербайджан, Венесуэла, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Республика Абхазия, Республика Кипр, Республика Южная Осетия, Сербия, Словения, США, Таджикистан, Шри-Ланка, пишет newstracker.ru.
По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, проводимое мероприятие демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого стали довольно привлекательными для внутренних и внешних инвесторов.
В число высокопоставленных иностранных официальных лиц, принимающих участие в мероприятии, вошли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.
Экспозиция выставки представлена стендами республик Абхазии и Южной Осетии, которые наглядно демонстрируют их инвестпроекты.
Кавказская инвестиционная выставка продлится вплоть до 4 мая. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ.