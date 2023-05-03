Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По предварительным данным, обрушение произошло 2 мая 2023 года на территории недостроенного заброшенного объекта, расположенного по улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка. В результате обрушения 14-летний подросток получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, а другой, его 13-летний товарищ, был госпитализирован.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и установили, что на территорию строительного объекта свободный доступ не ограничен. Также выяснилось, что стройка находится в ведении муниципальных властей Мартыновского района.
По данному делу проводятся судебные экспертизы, в администрации района изъята необходимая документация. Следователи продолжают расследование произошедшего инцидента.
Ранее в Ростове во время сильного ливня погибла 81-летняя учительница английского. Женщина утонула, упав в ливневку. 2 мая в мэрии Ростова в рамках расследования дела о гибели пенсионерки в коллекторе изъяли документы о системе ливневой канализации.