rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Изображение материала

Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области

3 мая 2023, 09:27
Фото: СУ СКР по Ростовской обламти
Подросток погиб после обрушения стены на заброшенной стройке в Ростовской области

Подросток погиб 2 мая после обрушения стены заброшенной стройки в Ростовской области

В Ростовской области на пару подростков обрушилась бетонная плита на заброшенной стройке, один из них погиб, другой - госпитализирован, сообщили в региональном СКР.

По предварительным данным, обрушение произошло 2 мая 2023 года на территории недостроенного заброшенного объекта, расположенного по улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка. В результате обрушения 14-летний подросток получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, а другой, его 13-летний товарищ, был госпитализирован.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и установили, что на территорию строительного объекта свободный доступ не ограничен. Также выяснилось, что стройка находится в ведении муниципальных властей Мартыновского района.

Водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области
Узнать подробнее

По данному делу проводятся судебные экспертизы, в администрации района изъята необходимая документация. Следователи продолжают расследование произошедшего инцидента.

Ранее в Ростове во время сильного ливня погибла 81-летняя учительница английского. Женщина утонула, упав в ливневку. 2 мая в мэрии Ростова в рамках расследования дела о гибели пенсионерки в коллекторе изъяли документы о системе ливневой канализации.

Читайте также:
Власти Ростова рассказали, почему не был закрыт коллектор, где погибла учительницаВласти Ростова не получали жалоб на засоры ливневки, где погибла пожилая учительницаВласти в Ростове заявили, что коллектор, где погибла женщина, чистили дважды в апреле
#Елена Янкевич#Происшествие#Подростки#Стройка в Ростове#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
Сегодня, 09:24
В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»
Сегодня, 08:35
В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей
Сегодня, 07:42
Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова
Сегодня, 08:27
Ростовские проститутки стали массово придумывать новые виды рекламы для своих услуг
Сегодня, 08:34