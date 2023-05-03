По предварительным данным, обрушение произошло 2 мая 2023 года на территории недостроенного заброшенного объекта, расположенного по улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка. В результате обрушения 14-летний подросток получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, а другой, его 13-летний товарищ, был госпитализирован.