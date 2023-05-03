«Помогла русская пенсионерка»: как решалась судьба монастыря Сурб Хач в Ростове

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Датой основания армянского монастыря Сурб Хач считается 1783 год. Ростовский краевед Б. В. Чеботарев в одной из своих статей в 1977 году писал: «Среди историко-архитектурных памятников города Ростова-на-Дону церковь монастыря Сурб Хач (Святой Крест) занимает особое место. Это самое древнее каменное здание города Ростова. Оно также является своеобразным символом многовековой русско-армянской дружбы».
Известный историк В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань» отмечал: «Сурб Хач со дня основания (9 сентября 1783 года) и до 20-х годов XX столетия был одним из очагов культуры армянского народа, центром культуры армян Дона, новонахичеванцев».
В 1792 году был построен собор армянского монастыря Сурб Хач. В том же году монастырь освятил один из основателей Нор Нахичевана, архиепископ Иосиф Аргутинский. Им же при монастыре была основана и первая на юге России типография.
Самой известной святыней Сурб Хача является хачкар IV−VI веков. Это святыня донских армян. В символике хачкара объединены солнце и крест, что говорит о его древности.
У стен церкви были похоронены известные деятели армянской культуры, в том числе армянские поэты и писатели Арутюн Манукович Аламдарян, Микаэл Лазаревич Налбандян и Рафаэл Габриэлович Патканян.
В двадцатые годы минувшего столетия обитель перестала существовать, но богослужения в церкви Сурб Хач еще продолжались. Монастырь как-то пытался существовать до начала тридцатых годов. Но потом богослужения окончательно были прекращены, а постройки переданы местному совхозу под зернохранилище.
В шестидесятые годы бывший армянский монастырь был на грани исчезновения. Но благодаря усилиям ростовской и армянской интеллигенции Сурб Хач был спасен.
И уже в 1968−1972 годах в монастыре проводились восстановительные работы по проекту местного уроженца Марка Григоряна. В 1972 году в здании храма был открыт Ростовский музей русско-армянской дружбы.
Русская пенсионерка и Сурб Хач
В далеком 1991 году на страницах «Вечернего Ростова» обсуждалась судьба бывшего монастыря Сурб Хач. Так, в частности, читательница «Вечерки» А. С. Мазка написала письмо главному редактору, в котором просила о содействии в деле возвращения храма Сурб Хач Армянской апостольской церкви. Читательница газеты − русская пенсионерка (именно так она подписала свое письмо) − прислала главному редактору целое прошение: «Я проживаю вблизи армянской церкви Сурб Хач. Эта церковь − гордость всего армянского народа, особенно тех армян, которые проживают в Ростове-на-Дону. Сурб Хач имеет богатую историю, его священнослужители были патриотами Руси…»
Далее читательница А. С. Мазка пишет, что церковь и вся территория бывшего армянского монастыря находятся в плачевном состоянии, нуждается в реставрации лестничный спуск к речке, источник имеет жалкий вид… Русская пенсионерка считала, что армянская религиозная община должна взять на свое содержание территорию бывшего монастыря Сурб Хач, так как вся эта территория является любимым местом отдыха многих ростовчан. А. С. Мазка напомнила также читателям «Вечернего Ростова», что 2 октября 1990 года в «Вечерке» настоятель армянской церкви Сурб Карапет, которая располагается на 10-й линии в Нахичевани, уже заявлял о том, что Сурб Хач необходимо вернуть Армянской апостольской церкви.
Рядом с письмом читательницы было опубликовано письмо члена Союза журналистов СССР Арк. Айрумяна. Он призывал ростовчан сохранить уникальный музей русско-армянской дружбы. Айрумян, в частности, писал: «В последнее время совет микрорайона поселка Мясникован высказал претензии к музею русско-армянской дружбы Сурб Хач об освобождении помещения и передаче здания, занятого музеем, церковной общине».
Далее Айрумян ссылался на 8-й пункт Положения Министерства культуры СССР, который гласит: «Ликвидация музея может быть допустима лишь по разрешению Совета Министров СССР или Совета Министров соответствующей союзной республики по принадлежности».
Арк. Айрумян написал об истории монастыря Сурб Хач и о том, как создавался музей русско-армянской дружбы.
Айрумян считал, что «необходимо в непосредственной близости − благо места предостаточно! − возвести специальное здание для музея, как это первоначально и планировалось еще в пору реставрации бывшей монастырской церкви. Кстати, существует и разработанный группой архитекторов из Армении во главе с известным зодчим, заслуженным архитектором и заслуженным деятелем искусств Армении, лауреатом Государственной премии М. В. Григоряном проект такого здания. Нужно лишь изыскать средства и приложить руки. Музей и церковь могут и должны сосуществовать, а не исключать друг друга».
Конечно, трудно не согласиться с доводами Айрумяна, что надо было строить на территории Сурб Хача специальное здание музея русско-армянской дружбы. Тем более что проект такого музея был разработан выдающимся советским и армянским архитектором, уроженцем Нахичевани-на-Дону, Марком Владимировичем Григоряном.
Однако денег не было! И долгие годы шли споры о судьбе Сурб Хача и музея русско-армянской дружбы.
И все же, к счастью, вопрос был решен. Правда, лишь в 2007 году. Именно тогда Ростовская администрация приняла решение о передаче здания армянского монастыря в пользование Армянской апостольской церкви. Но Нахичеванская-на-Дону армянская община должна была приобрести и восстановить здание для музея русско-армянской дружбы. К счастью, такое здание было найдено. Музей русско-армянской дружбы располагается теперь в центре Нахичевани, в прекрасном особняке Искидарова (бывшая библиотека имени А. С. Пушкина) на площади Свободы.
Следует также напомнить, что в сентябре 2008 года Ростов посетил Католикос всех армян Гарегин II. Он принял участие в торжественном богослужении и освящении храма Сурб Хач.
Отрадно, что в Ростове сохранился и Музей русско-армянской дружбы и возродился монастырь Сурб Хач, который вновь стал духовным центром донских армян.
Георгий Багдыков