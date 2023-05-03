«Помогла русская пенсионерка»: как решалась судьба монастыря Сурб Хач в Ростове

Далее читательница А. С. Мазка пишет, что церковь и вся территория бывшего армянского монастыря находятся в плачевном состоянии, нуждается в реставрации лестничный спуск к речке, источник имеет жалкий вид… Русская пенсионерка считала, что армянская религиозная община должна взять на свое содержание территорию бывшего монастыря Сурб Хач, так как вся эта территория является любимым местом отдыха многих ростовчан. А. С. Мазка напомнила также читателям «Вечернего Ростова», что 2 октября 1990 года в «Вечерке» настоятель армянской церкви Сурб Карапет, которая располагается на 10-й линии в Нахичевани, уже заявлял о том, что Сурб Хач необходимо вернуть Армянской апостольской церкви.