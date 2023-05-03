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Ростовские проститутки стали массово придумывать новые виды рекламы для своих услуг

3 мая 2023, 08:34
Фото: Ittmust/CC BY 2.0/flickr.com
Ростовские проститутки выступили против штрафов за рекламу сексуальных услуг
На незаконном рынке секс-работниц в Ростовской области наметился серьезный кризис, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По информации СМИ, в России предложили ввести штрафы до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. Наказывать предлагается не только за объявления интимного характера, но и за расклейку рекламы знакомств или совместного времяпрепровождения в общественных местах .

Корреспондент RostovGazeta обнаружил, что на улице Извилистая в Ростове на столбах размещено объявление о работе для девушекм в возрасте 18+. Не сложно догадаться, о какой именно работе идет речь. Правда при обращении по указанному на столбе номеру, на звонок отвечает автоответчик, предлагая оставить сообщение.

Фото: RostovGazeta

По словам психолога, секс-работницы Ростова уже давно стали уходить от рекламы досуга. Одни переходят в telegram-каналы, другие делают массовую рассылку предложений своих услуг, создают закрытые аккаунты.

«У секс-работниц действительно серьезная проблема. Ведь девушкам теперь приходится включать мозги, выполняя действия, которые они ранее не делали. А они отнюдь не трудяги», — отмечает Ийя Лемман.

Ранее RostovGazeta сообщала, как проститутки Ростова отреагировали на массовую блокировку их сайтов по решению суда. 

Проститутки Ростова отреагировали на массовую блокировку их сайтов по решению суда
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