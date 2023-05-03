Корреспондент RostovGazeta обнаружил, что на улице Извилистая в Ростове на столбах размещено объявление о работе для девушекм в возрасте 18+. Не сложно догадаться, о какой именно работе идет речь. Правда при обращении по указанному на столбе номеру, на звонок отвечает автоответчик, предлагая оставить сообщение.