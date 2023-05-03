Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По информации СМИ, в России предложили ввести штрафы до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. Наказывать предлагается не только за объявления интимного характера, но и за расклейку рекламы знакомств или совместного времяпрепровождения в общественных местах .
Корреспондент RostovGazeta обнаружил, что на улице Извилистая в Ростове на столбах размещено объявление о работе для девушекм в возрасте 18+. Не сложно догадаться, о какой именно работе идет речь. Правда при обращении по указанному на столбе номеру, на звонок отвечает автоответчик, предлагая оставить сообщение.
По словам психолога, секс-работницы Ростова уже давно стали уходить от рекламы досуга. Одни переходят в telegram-каналы, другие делают массовую рассылку предложений своих услуг, создают закрытые аккаунты.
«У секс-работниц действительно серьезная проблема. Ведь девушкам теперь приходится включать мозги, выполняя действия, которые они ранее не делали. А они отнюдь не трудяги», — отмечает Ийя Лемман.
Ранее RostovGazeta сообщала, как проститутки Ростова отреагировали на массовую блокировку их сайтов по решению суда.