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Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО

3 мая 2023, 12:37
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО
Крупные, но недобросовестные налогоплательщики должны стать главными спонсорами спецоперации, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай предложил отправлять налоги, взысканные у недобросовестных блогеров и бизнесменов, на нужды СВО. Идея «налога для сверхбогатых» обсуждается в парламенте на фоне скандальных дел в отношении блогеров Лерчек, Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Налоговики не досчитались от них сотни миллионов рублей.

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Бородай объяснил «охоту на блогеров», уклоняющихся от уплаты налогов, перестройкой и «очищением» общества на фоне СВО. «Россия очистилась от целого ряда человеческих масс, которые из нее „вышли“ за рубеж», — заявил Бородай. Релокантов депутат назвал «трусами и подонками, которые сбежали от мобилизации».

Он добавил, что рад их бегству из России, но при этом не призывает к репрессиям. «Мое главное пожелание к ним, чтобы „до свидания“ превратилось в „прощай“. Чтобы они просто не возвращались», — заключил Бородай.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ.

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