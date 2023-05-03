Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай предложил отправлять налоги, взысканные у недобросовестных блогеров и бизнесменов, на нужды СВО. Идея «налога для сверхбогатых» обсуждается в парламенте на фоне скандальных дел в отношении блогеров Лерчек, Елены Блиновской и Александры Митрошиной. Налоговики не досчитались от них сотни миллионов рублей.
Бородай объяснил «охоту на блогеров», уклоняющихся от уплаты налогов, перестройкой и «очищением» общества на фоне СВО. «Россия очистилась от целого ряда человеческих масс, которые из нее „вышли“ за рубеж», — заявил Бородай. Релокантов депутат назвал «трусами и подонками, которые сбежали от мобилизации».
Он добавил, что рад их бегству из России, но при этом не призывает к репрессиям. «Мое главное пожелание к ним, чтобы „до свидания“ превратилось в „прощай“. Чтобы они просто не возвращались», — заключил Бородай.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ.