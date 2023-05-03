Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как объяснил эксперт, в действующем СанПиН 2.1.3684-21 нет информации о периодичности отключения горячей воды или о профилактическом ремонте систем водоснабжения.
«Пробелы СанПиН компенсируют нормативы Госстроя РФ. Там в пункте 5.1.5 сказано, что для ремонта теплосетей рекомендуется срок не более 14 дней. Однако есть пометка о том, что органы местного самоуправления могут пересмотреть этот срок», - поясняет юрист.
Он добавляет, что 14 дней отводится в основном на ежегодный профилактический ремонт систем водоснабжения. Если им предстоит капитальный ремонт, то срок работ не ограничивается двумя неделями.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023.