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Published Сегодня, 12:03

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Юрист объяснил, на какой срок по закону могут отключить горячую воду в Ростове

3 мая 2023, 12:03
Фото: donland.ru
Ростовский юрист объяснил, насколько могут отключать горячую воду по закону
При плановом профилактическом ремонте жителей не могут оставлять без воды более чем на 14 дней, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов

Как объяснил эксперт, в действующем СанПиН 2.1.3684-21 нет информации о периодичности отключения горячей воды или о профилактическом ремонте систем водоснабжения.

«Пробелы СанПиН компенсируют нормативы Госстроя РФ. Там в пункте 5.1.5 сказано, что для ремонта теплосетей рекомендуется срок не более 14 дней. Однако есть пометка о том, что органы местного самоуправления могут пересмотреть этот срок», - поясняет юрист.

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Он добавляет, что 14 дней отводится в основном на ежегодный профилактический ремонт систем водоснабжения. Если им предстоит капитальный ремонт, то срок работ не ограничивается двумя неделями.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Отключение горячей воды в Ростовской области
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