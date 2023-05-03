«Пробелы СанПиН компенсируют нормативы Госстроя РФ. Там в пункте 5.1.5 сказано, что для ремонта теплосетей рекомендуется срок не более 14 дней. Однако есть пометка о том, что органы местного самоуправления могут пересмотреть этот срок», - поясняет юрист.