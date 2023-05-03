Должность сити-менеджера Таганрога стала вакантной после отставки Михаила Солоницина. Сразу после этого появились слухи о возможном выдвижении в качестве нового главы администрации Андрея Фатеева. Сейчас чиновник является главой Минобра Ростовской области. Однако свою карьеру когда-то он начинал именно в Таганроге.