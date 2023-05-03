Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В Таганроге состоялось заседание комиссии, занимающейся конкурсом на назначение нового сити-менеджера. На первом этапе в нем приняли участие Александр Кипоть, Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов и Наталья Богатищева.
По результатам профессионального тестирования и собеседования наибольшее количество конкурсных баллов набрали Фатеев и Богатищева. Именно они выбраны основными претендентами на пост главы администрации.
Теперь кандидатуры Фатеева и Богатищевой рассмотрит гордума. Свое решение она примет уже завтра, 4 мая.
Должность сити-менеджера Таганрога стала вакантной после отставки Михаила Солоницина. Сразу после этого появились слухи о возможном выдвижении в качестве нового главы администрации Андрея Фатеева. Сейчас чиновник является главой Минобра Ростовской области. Однако свою карьеру когда-то он начинал именно в Таганроге.