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Стали известны два главных претендента на пост сити-менеджера Таганрога

3 мая 2023, 16:38
Фото: Городская дума Таганрога
Стали известны основные претенденты на пост главы администрации Таганрога
Андрей Фатеев и Наталья Богатищева оказались главными претендентами на пост сити-менеджера Таганрога, сообщила местная городская дума.

В Таганроге состоялось заседание комиссии, занимающейся конкурсом на назначение нового сити-менеджера. На первом этапе в нем приняли участие Александр Кипоть, Андрей Фатеев, Алексей Волвенко, Александр Ларионов и Наталья Богатищева.

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По результатам профессионального тестирования и собеседования наибольшее количество конкурсных баллов набрали Фатеев и Богатищева. Именно они выбраны основными претендентами на пост главы администрации.

Теперь кандидатуры Фатеева и Богатищевой рассмотрит гордума. Свое решение она примет уже завтра, 4 мая.

Должность сити-менеджера Таганрога стала вакантной после отставки Михаила Солоницина. Сразу после этого появились слухи о возможном выдвижении в качестве нового главы администрации Андрея Фатеева. Сейчас чиновник является главой Минобра Ростовской области. Однако свою карьеру когда-то он начинал именно в Таганроге.

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