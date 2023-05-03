Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли на 15% — big data Tele2

Пик покупок одежды всех производителей пришелся на август 2022 года, наиболее активно тратились люди в возрастных группах от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет, что, скорее всего, связано с подготовкой семей с детьми к новому учебному году. Траты россиян в возрасте от 31 года до 40 лет составляют 36% от общего объема денежных средств, потраченных на одежду всеми возрастными группами. На траты граждан в возрасте от 41 года до 50 лет приходится 30%. Если анализировать этот показатель в разрезе пола, то женщины в августе потратили на покупки на 83% больше денег, чем мужчины.