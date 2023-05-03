«На панорамах с „Яндекс.Карты“, я вообще не вижу, как люди должны ходить через дорогу. Почему канава находится прямо на перекрёстке, и почему нет перил, — отмечает Артемий Зайцев. — Также мне непонятно, почему противопешеходные ограждения расставляют по всему городу, где не надо. А небольшую канаву на Авиамоторном огородить не могли. Тем более, что в 2021 году на улице Тульской положили новый асфальт».