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Урбанист Зайцев рассказал, что могло спасти 80-летнюю учительницу от гибели в Ростове

3 мая 2023, 15:11
Фото: 1MI
Урбанист Зайцев рассказал, что могло спасти 80-летнюю учительницу от гибели в Ростове
Выставленные ограждения могли спасти пожилую женщину, погибшую во время сильного ливня в Ростове 28 апреля, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что 28 апреля во время обычного ливня в Ростове подтопило дороги. Из-за этого пожилая женщина упала в ливневый коллектор на углу Тульской и Авиамоторного и утонула. По факту произошедшего следствие сейчас проводит проверку.

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«На панорамах с „Яндекс.Карты“, я вообще не вижу, как люди должны ходить через дорогу. Почему канава находится прямо на перекрёстке, и почему нет перил, — отмечает Артемий Зайцев. — Также мне непонятно, почему противопешеходные ограждения расставляют по всему городу, где не надо. А небольшую канаву на Авиамоторном огородить не могли. Тем более, что в 2021 году на улице Тульской положили новый асфальт».

Фото: Предоставил Артемий Зайцев / Яндекс.Карты

Урбанист уверен, что следователи подробно выяснят, откуда на пути движения пешеходов много лет находится яма, в которую легко провалиться.

Ранее RostovGazeta сообщала, что до 75% ливневок в Ростове-на-Дону оказались бесхозные. 

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