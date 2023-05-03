Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Напомним, что 28 апреля во время обычного ливня в Ростове подтопило дороги. Из-за этого пожилая женщина упала в ливневый коллектор на углу Тульской и Авиамоторного и утонула. По факту произошедшего следствие сейчас проводит проверку.
«На панорамах с „Яндекс.Карты“, я вообще не вижу, как люди должны ходить через дорогу. Почему канава находится прямо на перекрёстке, и почему нет перил, — отмечает Артемий Зайцев. — Также мне непонятно, почему противопешеходные ограждения расставляют по всему городу, где не надо. А небольшую канаву на Авиамоторном огородить не могли. Тем более, что в 2021 году на улице Тульской положили новый асфальт».
Урбанист уверен, что следователи подробно выяснят, откуда на пути движения пешеходов много лет находится яма, в которую легко провалиться.
Ранее RostovGazeta сообщала, что до 75% ливневок в Ростове-на-Дону оказались бесхозные.