Напомним, среди подозреваемых в деле об аксайских рынках проходят в том числе бывший глава района Виталий Борзенко и предприниматель Карим Бабаев. Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где находились аксайские рынки. Их закрытие привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд просили вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.