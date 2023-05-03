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В деле об аксайских рынках в Ростовской области заменили судью

3 мая 2023, 15:20
Фото: 2Gis
В деле об аксайских рынках в Ростовской области заменили судью
Судья взяла отвод в деле об аксайских рынках, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

В Пролетарский суд Ростова поступило уголовное дело об аксайских рынках. Обвиняемыми по нему проходят 16 человек. Электронная система в качестве судьи назначила Бессмертную Н. Л. Предварительное слушание по делу прошло 2 мая.

На нем судья взяла отвод. Выяснилось, что в 2022 году она уже судила одного из нынешних фигурантов дела об аксайских рынках. Тогда Бессмертная вынесла обвинительный приговор.

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Уточняется, что дело об аксайских рынках уже передано на рассмотрение другому судье.

Напомним, среди подозреваемых в деле об аксайских рынках проходят в том числе бывший глава района Виталий Борзенко и предприниматель Карим Бабаев. Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где находились аксайские рынки. Их закрытие привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд просили вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.

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