Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В Пролетарский суд Ростова поступило уголовное дело об аксайских рынках. Обвиняемыми по нему проходят 16 человек. Электронная система в качестве судьи назначила Бессмертную Н. Л. Предварительное слушание по делу прошло 2 мая.
На нем судья взяла отвод. Выяснилось, что в 2022 году она уже судила одного из нынешних фигурантов дела об аксайских рынках. Тогда Бессмертная вынесла обвинительный приговор.
Уточняется, что дело об аксайских рынках уже передано на рассмотрение другому судье.
Напомним, среди подозреваемых в деле об аксайских рынках проходят в том числе бывший глава района Виталий Борзенко и предприниматель Карим Бабаев. Их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду. Речь идет о наделе земли, где находились аксайские рынки. Их закрытие привело к большому общественному резонансу. Предприниматели, работавшие на рынках, через суд просили вернуть им торговые точки, однако дела коммерсанты проиграли.