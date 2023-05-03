Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
9 мая из Ростова на Самбекские высоты и в Таганрог отправится поезд на паровозной тяге. Свой путь он начинает в 09.32 мск с ростовского Пригородного вокзала. Первую остановку он делает в селе Приморка в 11.18 мск. Оттуда все желающие смогут доехать до военно-исторического комплекса Самбекские высоты. Паровоз же отправится дальше и прибудет в Таганрог в 11.42 мск.
Обратно состав отправится в 18.07 мск, снова сделает остановку в Приморке и приедет в Ростов в 20.10 мск.
Количество билетов на паровоз ограничено.
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