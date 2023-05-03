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В Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома

3 мая 2023, 10:44
Фото: blogchef/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома
В Ростове бывший замначальника отдела ОПБ ГУ МВД России по Ростовской области получил условный срок за размещение секретных документов в общедомовом чате, об этом рассказали в пресс-службе донского УФСБ.

В ведомстве сообщили, что в Ростовской области осудили бывшего полицейского, виновного в разглашении государственной тайны.

Оперативникам удалось установить, что экс-замначальника отдела оперативно-поискового бюро донского ГУ МВД «А.» в 2019 году опубликовал документы о секретном задании в общедомовом чате жителей Ростова-на-Дону.

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«Служебный документ стал достоянием третьих лиц, не имеющих допуска к сведениям, составляющих государственную тайну», — уточняется в сообщении.

В итоге Ростовский областной суд решил признать бывшего полицейского виновным в раскрытии гостайны и присудил ему 1,5 года условного срока с испытательным сроком в один год. Приговор уже обрел законную силу.

Ранее подполковника полиции задержали из-за разглашения государственной тайны.

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