В Ростове экс-полицейский получил 1,5 года за разглашение гостайны в чате дома

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В ведомстве сообщили, что в Ростовской области осудили бывшего полицейского, виновного в разглашении государственной тайны.
Оперативникам удалось установить, что экс-замначальника отдела оперативно-поискового бюро донского ГУ МВД «А.» в 2019 году опубликовал документы о секретном задании в общедомовом чате жителей Ростова-на-Дону.
«Служебный документ стал достоянием третьих лиц, не имеющих допуска к сведениям, составляющих государственную тайну», — уточняется в сообщении.
В итоге Ростовский областной суд решил признать бывшего полицейского виновным в раскрытии гостайны и присудил ему 1,5 года условного срока с испытательным сроком в один год. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее подполковника полиции задержали из-за разглашения государственной тайны.