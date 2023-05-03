В Ростове контрактнику дали 6 лет колонии за уклонение от службы во время мобилизации

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В среду, 3 мая, гарнизонный суд объявил результаты слушания дела дончанина Владислава Сивого, обвиняемого в самовольном оставлении службы на срок более одного месяца во время мобилизации.
Суд установил, что контрактник, находящийся на службе, оставил ее 14 декабря прошлого года и уклонялся от несения службы более одного месяца.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии. Приговор можно обжаловать в Южном окружном военном суде.
Ранее контрактник ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО.