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В Ростове контрактнику дали 6 лет колонии за уклонение от службы во время мобилизации

3 мая 2023, 09:42
Фото: mil.ru
В Ростове контрактнику дали 6 лет колонии за уклонение от службы во время мобилизации
В Ростове контрактник Владислав Сивый отправится в колонию на шесть лет за оставление службы во время мобилизации, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

В среду, 3 мая, гарнизонный суд объявил результаты слушания дела дончанина Владислава Сивого, обвиняемого в самовольном оставлении службы на срок более одного месяца во время мобилизации.

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Суд установил, что контрактник, находящийся на службе, оставил ее 14 декабря прошлого года и уклонялся от несения службы более одного месяца.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии. Приговор можно обжаловать в Южном окружном военном суде.

Ранее контрактник ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО.

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