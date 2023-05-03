rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Изображение материала

В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»

3 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»
В Ростове новым директором «Ростгорсвета» стал Ашот Мирзоян, об этом объявили на планерном заседании в администрации города.

В среду, 3 мая, в ходе заседания исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников сообщил о кадровых изменениях в администрации и казенных предприятиях города.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону назначили Алексея Потешкина с 28 апреля
Узнать подробнее
Ашот Мирзоян вступил на должность директора МКП «Ростгорсвет» с 24 апреля.Ашот Мирзоян вступил на должность директора МКП «Ростгорсвет» с 24 апреля.
Ашот Мирзоян вступил на должность директора МКП «Ростгорсвет» с 24 апреля.
Фото: Администрация Ростова

Так распоряжением главы администрации от 27 апреля 2023 года на муниципальную службу назначили Алексей Потешкин на должность замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС.

Кроме того, Ашот Мирзоян вступил на должность директора МКП «Ростгорсвет» с 24 апреля.

Обращаем внимание, что его предшественник Антон Рачков был арестован в марте 2023 года из-за крупной взятки, правоохранители поделились видео с задержания и опубликовали фото стола с пятитысячными купюрами.

Читайте также:
Директора «Ростгорсвета» Рачкова арестовали за взятку в 1 млн рублейГендиректором «Ростгорсвета» в Ростове стал Антон Рачков
#Надежда Пустяк#Отставки и назначения#Назначения в Ростовской области#Ростгорсвет#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области
Сегодня, 09:27
Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
Сегодня, 09:24
В Ростове раскрыли деятельность банды взяточников, получивших за услуги 12 млн рублей
Сегодня, 07:42
Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова
Сегодня, 08:27
Ростовские проститутки стали массово придумывать новые виды рекламы для своих услуг
Сегодня, 08:34