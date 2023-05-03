В Ростове представили нового руководителя «Ростгорсвета»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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В среду, 3 мая, в ходе заседания исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников сообщил о кадровых изменениях в администрации и казенных предприятиях города.
Так распоряжением главы администрации от 27 апреля 2023 года на муниципальную службу назначили Алексей Потешкин на должность замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС.
Кроме того, Ашот Мирзоян вступил на должность директора МКП «Ростгорсвет» с 24 апреля.
Обращаем внимание, что его предшественник Антон Рачков был арестован в марте 2023 года из-за крупной взятки, правоохранители поделились видео с задержания и опубликовали фото стола с пятитысячными купюрами.